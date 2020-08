Faggiano via: chi arriva come ds? D'Aversa dovrebbe restare

CARLO BRUGNOLI

Da un lato si volta pagina e dall'altro si inizia a programmare la prossima stagione. Il Parma si appresta a intraprendere il percorso del dopo Faggiano che ha originato voci incontrollate, nella maggior parte dei casi senza alcun fondamento.

L'ADDIO DEL DS

Partiamo dalla notizia certa ovvero l'uscita di scena del direttore sportivo che ha costruito negli ultimi anni, insieme a mister D'Aversa, le fortune del club crociato.

Faggiano andrà a Genova alla corte di Preziosi con la certezza di avere pieni poteri nella ricostruzione che il patron ha in mente dopo il quasi fallimentare campionato che ha visto il Grifone conquistare la salvezza solo all'ultima giornata, come già un anno fa.

Fra questi poteri c'è anche la scelta dell'allenatore. E qui si sono ingenerate le prime illazioni sulla possibilità che D'Aversa potesse seguire il ds in questa nuova avventura. Nulla di vero tanto che i favoriti alla successione di Nicola sulla panchina del Genoa sono, ad oggi, Maran (reduce dalla non felice esperienza in terra di Sardegna) e Italiano (che ha portato lo Spezia ai play-off di serie B). In ogni caso, Faggiano se ne andrà non perchè i rapporti con la dirigenza si sono incrinati ma perchè considera ormai conclusa la sua esperienza a Parma. La voglia di misurarsi con una nuova sfida ha pesato non poco sulla sua decisione.

LA SUCCESSIONE

Ma chi prenderà il posto di Faggiano? I nomi che circolano sono quelli di Federico Cherubini (vice di Paratici alla Juventus), Dario Baccin (braccio destro del ds Ausilio all'Inter), Marcello Carli (al Cagliari fino a pochi giorni fa) e Stefano Marchetti (da anni al Cittadella dei miracoli che anche quest'anno sta lottando per salire in serie A). Il borsino delle quotazioni dà in vantaggio Carli ma non è escluso che uno degli altri tre candidati possa alla fine spuntarla.

Di certo la decisione arriverà nel giro di pochi giorni e già all'inizio della prossima settimana il nuovo ds del Parma dovrebbe essere presentato.

IL RUOLO DI LUCARELLI

Si è molto parlato, negli ultimi giorni, della possibilità che Alessandro Lucarelli potesse sostituire Faggiano. Anche in questo caso la notizia è inesatta nel senso che l'ex capitano e attuale Club manager del Parma affiancherà il nuovo direttore sportivo anche come uomo di fiducia della proprietà. In questo modo Lucarelli inizierà a familiarizzare con un ruolo, quello di direttore sportivo appunto, con il quale non ha mai fatto mistero di volersi misurare.

IL MISTER

Capitolo D'Aversa. Il tecnico pescarese ha condotto per il secondo anno il Parma a una tranquilla salvezza ma nell'ultima conferenza stampa dopo la partita col Lecce ha detto che si dovrà sedere a un tavolo con la società per programmare un percorso che dovrebbe portare la squadra a un ulteriore salto di qualità. Parole che hanno immediatamente generato qualche fraintendimento. E subito sono circolati i nomi dei possibili sostituti, da Maran a Mazzarri. Anche in questo caso nulla di vero.

Di vero c'è invece il pieno supporto all'allenatore da parte della società che non l'ha mai messo in discussione e che anzi gli ha confermato la fiducia subito dopo la fine del campionato. Avanti con D'Aversa, dunque anche se si sa che nel calcio il «per sempre» praticamente non esiste e che, come è ovvio, per proseguire un rapporto è necessario che le due parti siano d'accordo.

IL NUOVO SOCIO

La famiglia Al Mana, che com'è noto ha intavolato da tempo una trattativa per l'acquisto del Parma, entrerà nella compagine azionaria non prima dell'autunno. Precisazione doverosa se si considera che fra i tifosi si era fatta largo la convinzione che il closing fosse ormai imminente.

La cessione di un club calcistico è invece un'operazione particolarmente complessa e che richiede tempo per essere chiusa nel migliore dei modi. E' solo una questione di tempi tecnici e non, anche questa è una voce circolata insistentemente negli ultimi tempi, un ripensamento da parte dell'imprenditore qatariota.

Di conseguenza, ogni decisione strategica per la prossima stagione verrà presa da «Nuovo Inizio», vale a dire la cordata di imprenditori parmigiani che da quattro anni ha sostenuto con successo il progetto Parma. E questa, considerati i risultati ottenuti dal 2016 ad oggi, è una garanzia sulla bontà delle decisioni che verranno prese sul nuovo direttore sportivo e sulle conseguenti operazioni di mercato.

I TEMPI STRETTI

Certo, i tempi sono abbastanza stretti. Il ritiro inizierà appena dopo Ferragosto (il 23 per l'esattezza) visto che il via al campionato è stato fissato al 19 settembre. Ma ripensando alla tribolata estate della prima stagione di A, nulla più può far paura.