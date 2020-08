Tizzano, addio all'imprenditore Giovanni Ferrari

MARIA CHIARA PEZZANI

TIZZANO Si sono svolti ieri i funerali di Giovanni Ferrari, per tutti Gianni, anima di Moragnano e uno degli imprenditori più noti e apprezzati della montagna. Ferrari era nato il 17 agosto del 1942 a Moragnano, figlio di Ambrogio e Maria, contadini dai quali eredità l’educazione al duro lavoro e la passione per l’agricoltura che fin da giovane pratica.

I PRIMI PASSI

Sono gli anni ‘50 e iniziano le prime trasformazioni. Sulle colline parmensi nascono i primi prosciuttifici e Gianni comincia ad imparare l’arte della lavorazione e della stagionatura dei prosciutti. Segreti che grazie alle sue doti apprende in poco tempo e con grande entusiasmo decide di mettersi in proprio, adeguando la vecchia stalla a stabilimento.

IL SUCCESSO

In pochi anni l’attività si amplia e diventa un imprenditore di successo. Tre grandi stabilimenti e per primo, nella zona, apre una linea di imbustamento dell’affettato, dimostrando la capacità di intercettare i bisogni del mercato e dando lavoro a tante famiglie, contribuendo a tenere viva la montagna destinata allo spopolamento.

IL SUO CONTRIBUTO

Parallelo al suo successo lavorativo, l’impegno costante per il suo paese, per il quale non ha mai fatto mancare il suo contributo. Dall’installazione dell’antenna televisiva centralizzata, al finanziamento dell’impianto di illuminazione e riscaldamento della Pieve di Moragnano, fino al sostegno degli «Amici di Moragnano» per realizzare le iniziative ricreative e di beneficenza.

LEGAME CON IL PAESE

Ferrari era per tutti un punto di riferimento, sempre presente e attento a cogliere i bisogni della sua comunità. Una persona di grande compagnia e generosità, pronto a condividere con tutti il piacere della compagnia e della tavola. La sua attenzione andava in particolare alle persone anziane, per le quali ha sempre nutrito grande rispetto e da loro amava farsi raccontare poesie e filasatrocche del passato, che imparava a memoria e trascriveva su un quaderno che i famigliari gelosamente conservano.

E durante gli inverni più rigidi non si è mai dimenticato di liberare sentieri e strade per le persone non più in grado di poterlo fare e senza che nessuno glielo avesse mai chiesto.

FAMIGLIA E VALORI

Il suo più grande orgoglio era la famiglia, i suoi due figli, Matteo e Marco, che hanno seguito le sue orme di grande maestro e che ora gestiscono la sua attività, e la sua compagna di vita, la moglie Franca, grande lavoratrice e ottima consigliera.

Nella vita di Ferrari ha improvvisamente fatto irruzione la malattia, che piano piano gli ha rubato ricordi, nomi, visi, portandosi via un pezzo di vita alla volta. «I suoi ricordi erano sbiaditi ma non i nostri che rimarranno per sempre nella mente di coloro che gli vogliono bene» concludono i famigliari.