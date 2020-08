115: «Grazie all'acqua fornita dall'azienda agricola Carpi abbiamo spento il rogo»

Grazie all'aiuto di un contadino, che proprio lì vicino ha i suoi campi, i vigili del fuoco sono riusciti ad avere un continuo rifornimento di acqua: «È doveroso ringraziare l'azienda agricola di Raffaele Carpi - sottolinea il funzionario dei vigili del fuoco Fabrizio Finuoli - per aver fornito un apporto fondamentale, in quanto ha messo a disposizione un'attrezzatura collegata al pozzo della sua azienda: lo spegnimento dell'incendio ha richiesto una grossa e continua quantità d'acqua. Dopo una decina di ore, infatti, l'incendio è stato domato e sono iniziate le demolizioni di alcune strutture portanti, grazie all'escavatore del comando di Piacenza: una macchina dotata di cesoia che taglia le strutture in cemento armato».