Addio a Beppe Camorali, il «basso» di Orietta Berti

LUCA MOLINARI

Il nocetano Beppe Camorali è stato il “basso” del primo complesso musicale di Orietta Berti. Un grande musicista, ma soprattutto un amico che la cantante non ha mai dimenticato, anche quando Camorali ha deciso di cambiare vita e dedicarsi alla propria famiglia.

Scomparso nei giorni scorsi a 78 anni, Camorali ha vissuto in prima persona il grande successo riscosso da Orietta Berti a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, seguendola nelle sue tournée in giro per l’Europa e il mondo. Figlio di nocetani, Camorali era nato ad Addis Abeba, dove la sua famiglia si era temporaneamente trasferita durante la campagna militare in Etiopia, per poi fare ritorno in Italia.

«Nostro padre aveva iniziato a fare il musicista fin da giovanissimo per arrotondare – raccontano i figli Paolo e Laura – Nei primi anni Sessanta aveva fondato il complesso “I ragazzi di Gulliver” ed è datata 1964 l’incisione del primo disco "Fogli di carta"». Oltre a Camorali ne facevano parte Marino Gobbi (capogruppo, tastiera e cantante) e Bruno Gobbi (percussioni), Giuseppe Corbari (sax tenore e clarinetto) e Ezio Gardella (chitarra).

Camorali era stato notato dal team di Orietta Berti dopo aver vinto diverse gare canore e partecipato a provini. «Quando è entrato nel complesso di Orietta Berti ha lasciato il suo lavoro di elettricista e si è dedicato con anima e corpo al mestiere di musicista – ricordano i familiari – Fino ai primi anni Settanta (quando ha abbandonato la carriera da musicista ndr) ha viaggiato in tutto il mondo, anche a New York e in locali simbolo come il Gambrinus, a Napoli, conoscendo tanti artisti e persone dello spettacolo. Amava definire quegli anni molto fruttiferi sotto tutti i punti di vista». Dopo aver conosciuto la moglie Antonia Catellani, scomparsa negli anni passati, Camorali aveva deciso di appendere il basso al chiodo e dedicarsi alla propria famiglia. «Quando ha lasciato la musica papà ha iniziato un’altra carriera all’interno della banca Emiliana e quindi della Cariparma – sottolineano i figli assieme agli adorati nipoti Pietro e Vittorio – E’ partito come semplice addetto agli archivi fino a diventare funzionario». Una volta raggiunta la pensione, nel 2002, Camorali era tornato a dedicarsi alla musica e al calcio, altra sua grande passione. «Amava andare in giro con amici per fare piccole esibizioni musicali – proseguono i familiari – E’ stato anche un dirigente del Parma Calcio ai tempi di Sacchi e Ancellotti, fino a poco tempo fa allenava come passatempo i bambini dell’Arsenal e dell’Orsa».

Nel corso degli anni l’amicizia con Orietta Berti è sempre rimasta molto salda. «Si sentivano e vedevano spesso – precisa il figlio Paolo – L’ultima volta che si sono visti è stato per una cena a casa nostra, circa un anno fa. Amavano ricordare gli anni in cui suonavano assieme». Camorali aveva ricevuto anche il San Martino d’oro, massimo riconoscimento del Comune di Noceto.