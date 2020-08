Agnetti: «Nuova casa della salute In San Leonardo? Modello da esportare»

KATIA GOLINI

Uno spazio comune per medici di base e specialisti per offrire un servizio sanitario completo e all'avanguardia. Ma anche luoghi di aggregazione da far vivere con iniziative culturali. Con la presentazione durante l'ultimo consiglio comunale, la nuova casa della salute di San Leonardo compie un importante passo avanti.

Proposto e ideato da Bruno Agnetti, medico di base e consigliere comunale, per amore della professione e del quartiere dove lavora da decenni, il progetto prevede la creazione di uno spazio dedicato alla salute, ma anche all'aggregazione. Il sindaco Federico Pizzarotti si è espresso a favore tanto da aver già stanziato circa un milione di euro: «Un progetto - ha detto - che è stato inserito nel dossier presentato al presidente della Regione Stefano Bonaccini e che contiamo di portare avanti».

La zona individuata per la sua realizzazione si trova nel parco di via Verona, dove già esiste un piccolo polo socio-sanitario. L'area è di proprietà del Comune e l’edificio è in comproprietà con l’Ausl.

Dottor Agnetti, sembra proprio che qualcosa si stia muovendo nella giusta direzione?

«Sì, finalmente si intravvede una luce che porta con sé un'innovazione organizzativa e gestionale che vuole migliorare profondamente le esperienze pregresse, essere durevole e trasmissibile alle nuove generazioni di professionisti così che questi abbiano tutte le risorse disponibili per svolgere un'assistenza di base adeguata ai bisogni e al contesto sociale».

Come è nata l'idea della nuova Casa della salute?

«E’ un'idea che parte da lontano. Prende ispirazione dalle esperienze iniziali della medicina di gruppo avviate dopo l’accordo nazionale per i medici di base del 2005 e via via si è andata perfezionando».

Quello che lei propone è uno spazio articolato, che non si limita alle funzioni sanitarie?

«Penso a un luogo in cui sia semplice dare risposte ai bisogni sanitari e sociali di un quartiere, ipotizzando da subito, prima ancora che i tecnici mettano mano al progetto logistico-strutturale, una costruzione grande, accogliente, moderna, che abbia ampia possibilità di ospitare servizi e iniziative sociali e culturali da sviluppare nel tempo».

Si tratta di un progetto nato dalla condivisione e dal confronto.

«Lo studio dell’organizzazione territoriale dei medici di base ha richiesto molto impegno e un costante aggiornamento personale, ma è stato importante il confronto con la società civile e fondamentale il sostegno e il contributo dell’associazione di volontariato Comunità Solidale Parma. Il progetto ha inoltre alla base intensi confronti con altre realtà del volontariato, colleghi medici operanti nel territorio ma anche ospedalieri, infermieri, specialisti, sanitari, assistenti sociali, medici della guardia medica e medici specializzandi in formazione e molti altri che potrebbero sfuggirmi in questo momento».

Quali i pilastri fondanti del progetto?

«Sono due i concetti innovativi di fondo della nuova Casa della salute di San Leonardo, un quartiere che da tempo include numerosi servizi strategici per la città. Il primo riguarda l’idea dell’ampliamento consistente ed ecocompatibile in grado di offrire alla cittadinanza l’erogazione dell’assistenza di base direttamente collegabile con i servizi di specialistica, infermieristici e sociali. Il secondo ipotizza, anche a livello sperimentale, una nuova abilità organizzativa e gestionale che segua le orme della teoria del welfare di comunità. Si tratta di un progetto modulare e che ingloba in sé le varie componenti sanitarie e socio-sanitarie».

L'emergenza sanitaria di questi mesi ha insegnato qualcosa?

«Ha evidenziato quanto può essere decisiva nella gestione di una crisi come quella che abbiamo vissuto una medicina di base ben organizzata, autonoma e funzionale con un sistema normativo burocratico ridotto al minimo o depurato da molte sue incrostazioni. Ricordiamo che i medici di base continuano a rappresentare il primo baluardo nei confronti delle emergenze sanitarie pandemiche e non».

Nella nuova Casa della salute convergerebbero molti spazi differenziati, con funzioni diverse e variegate.

«Mettere insieme tante caratteristiche differenti potrebbe sembrare una magia. L’esperienza covid ci ha insegnato anche che un'idea simile non solo può essere interessante ma è essenziale e che la realtà dell’assistenza di base della nuova Casa della salute debba essere assolutamente innovativa sotto tutti i punti di vista. La qualità della nostra vita dipende sempre di più dalla salute collettiva e fa parte del bene comune come la scuola, la stampa, il dibattito pubblico. Tutto ciò, però, è molto fragile, va protetto e tutelato, soprattutto da coloro che rappresentano la cittadinanza e che amministrano la cosa pubblica per mandato consegnato dalla collettività stessa».

C'è un aneddoto che lei ama raccontare e lo ha fatto anche in consiglio comunale.

«Un giorno qualcuno chiese a Margaret Mead quale fosse il primo segno di civiltà in una cultura. L’interlocutore si aspettava che Mead parlasse di ami, pentole di terracotta o macine di pietra. Ma non fu così. Mead disse che il primo segno di civiltà in una cultura antica fosse un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel regno animale, se ti rompi una gamba, muori. Nessun animale sopravvive a una gamba rotta abbastanza a lungo perché l'osso guarisca. Un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è preso il tempo di stare con colui che è caduto, ne ha bendato la ferita, lo ha portato in un luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi. Mead disse che aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia. Noi siamo al nostro meglio quando serviamo gli altri. Essere civili è proprio questo».

La realizzazione del progetto rappresenterebbe una svolta anche dal punto di vista culturale?

«Penso che un progetto del genere rinforzi, tra le altre cose, il concetto di cultura, rappresentando un tassello originale al programma di Parma Capitale della cultura che diventerebbe così Capitale della cultura e del benessere, generando inoltre un modello non solo culturale ma anche socio-sanitario esportabile in altre città e in altre regioni».

Perché un medico di base dedica tanto tempo allo studio dei processi organizzativi territoriali?

«Karl Popper sosteneva che nessuna organizzazione può rendere un uomo cattivo, ma una cattiva organizzazione può frustrare gli sforzi di un uomo buono. Occuparsi di organizzazione da una posizione di operatore di periferia è costato impegno, studio, confronto. E’ però così importante occuparsi di questi temi che qualcuno ha affermato che, in medicina, riuscire a progettare un sistema organizzativo adeguato alle esigenze e ai bisogni socio-sanitari, peraltro in continua evoluzione, corrisponderebbe alla scoperta di un farmaco contro i tumori o ad un evento sovrapponibile allo sbarco sulla luna».