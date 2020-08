Aldo Musci: «Dal Jumbo a Striscia»

PIETRO RAZZINI

Un tuffo nel passato. E che passato. Quello che ha reso celebri le notti parmigiane con uno dei suoi protagonisti dietro la consolle: Aldo Musci. L’agriturismo Corte Glam, questa sera ospiterà lo showman protagonista di «Balla con me: deejay per una notte»: «Sarà un viaggio dal Jumbo a Striscia la notizia», racconta Musci che poi continua: «Si comincerà alle 19 con due possibili scelte culinarie su prenotazione per gli ospiti: apericena o cena. E poi si andrà avanti con le canzoni che hanno fatto grande il Jumbo».

Come si svolgerà l’evento?

«Alterneremo parole e musica in un crescendo di ritmo e di divertimento per tutti i nostri ospiti. Non sarò solo, ovviamente. Ho contattato alcuni personaggi che ci faranno viaggiare a ritroso nel tempo».

Qualche nome?

«Pietro Ghislandi, l’attore-ventriloquo presente in tanti film di Leonardo Pieraccioni. Poi l’inventore parmigiano Roberto Torelli e il comico di Zelig Giuseppe Lodetti. Ma ci saranno anche altre due sorprese».

Ce le può svelare?

«In collegamento da Tenerife ci sarà lo storico deejay del Bogey Club, Ray Masola. E, infine, daremo un premio alla carriera a Robi Bonardi, un modello per le nuove generazioni».

Ovviamente il cuore della serata sarà la musica.

«Certamente: coinvolgerò il pubblico con tutti i pezzi che, all’epoca, riempivano la pista. Tra questi ci saranno anche due miei dischi: “Dubai flight” e “Rock e funky miei”. La parte musicale di quest’ultima è stata composta da Beppe Cantarelli».

Cos’è stato il Jumbo per lei?

«È stata una parte importante del mio percorso: tre anni in cui “ho fatto molto rumore”. Era il Jumbo che tutti ancora ricordano, quello della fine degli anni ‘70 e dell’inizio degli anni ‘80».

È stato anche l’inizio di un percorso che l’ha portata sulle reti Mediaset...

«Le prime esperienze in radio risalgono a quando avevo 15 anni ma, sin dal primo anno con Ivano Carlini, il Jumbo mi ha permesso di vivere momenti splendidi. Poi è arrivato il ruolo di tour manager per Gigi Proietti, sono entrato in Rai e ho iniziato a fare spettacoli».

E Striscia la Notizia?

«In una di queste serate mi notò Enzo Iacchetti. Ormai sono 10 anni che salgo sul palco di Striscia: è sempre una grande emozione e una opportunità importante che, tuttavia, vivo con grande serenità perché sono felice di quello che sto facendo».

Proprio come la grande notte alla Corte Glam, in strada del Cavo Formica al civico 34.

In estrema sicurezza, dati anche i grandi spazi a disposizione, Aldo Musci offrirà l’opportunità di tornare a ballare, a sorridere con i ritmi che fecero emozionare un’intera generazione di parmigiani.