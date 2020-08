Elia e Alba, divise dal Covid e ora riunite a Tarsogno

GIORGIO CAMISA

TARSOGNO Sono state tante le brutte storie che questa interminabile pandemia ha seminato ovunque. Oltre a morte e sofferenza, ha frammentato intere famiglie, ha separato per molto tempo i genitori dai figli, i fratelli dalle sorelle ma oggi, finalmente, possiamo raccontare qualcosa di positivo.

Potersi rivedere dopo tanto tempo e ritornare a riprendere i propri rapporti affettivi interrotti: per due sorelle tarsognine è arrivato il grande giorno, cioè il tanto atteso momento dell'abbraccio. Le protagoniste di questa storia sono Elia Cardinali, 93 anni, che vive a Tarsogno nella sua casa di via Senato, e Alba che di primavere ne ha festeggiate 91 ed è residente a La Spezia, rispettivamente primogenita e seconda di una famiglia numerosa molto conosciuta in paese e non solo.

Dopo l’infinito lockdown nei giorni scorsi si sono riabbracciate, una carezza, un bacio e tanta emozione per poi festeggiare con i figli e i nipoti l'evento tanto aspettato.

«E’ stata dura ma grazie al buon Dio siamo riuscite a superare anche questa battaglia», ha spiegato Elia. «Ritrovarsi anche se con qualche acciacco in più degli anni passati è stato come aver vinto la guerra. Per un’anziana la solitudine e la lontananza pesano come dei macigni ma quando rivedi la luce la gioia è davvero incontenibile…».

Altrettanto racconta Alba che accompagnata dai figli è tornata dopo un anno a Tarsogno nella sua casa dei Socchi: «Ci eravamo salutate l’estate scorsa per poi sentirci ogni tanto per telefono», ha raccontato con una certa emozione Alba. «Eravamo divise dalla “dogana del Centocrocic”: io abito in Liguria e mia sorella in Emilia. Solo pochi chilometri ma le regole erano quelle. Credevo che questo periodo di isolamento non finisse mai più ma grazie alla mia famiglia sono tornata a Tarsogno un’altra volta e questo mi gratifica molto» .

Buona estate, dunque, a Elia e Alba, quasi 200 insieme e una grande grinta.