Le pagelle crociate dell'anno: Kulusevski al top

Kulusevski 9

Ormai le parole per descrivere la sua apoteosi parmigiana sono state usate tutte. Non ha solo messo assieme numeri fantastici, ma anche offerto spettacolo, aiutato la squadra in fase difensiva, corso come un matto. Di giovani della sua età con un potenziale del genere a Parma ricordiamo solo un certo Buffon, ed è detto tutto, visto che è poi diventato il numero 1 dei numeri 1.

Cornelius 8

L’altra grande sorpresa stagionale. Ha segnato 12 gol e fornito 4 assist giocando appena 1500 minuti. Lautaro Martinez, per fare un esempio, ha segnato come lui (più due rigori) giocando ben 1000 minuti in più, l’equivalente di 11 partite. Peccato per gli infortuni ricorrenti, d’altra parte il suo modo di giocare, così fisico e generoso, in questo senso lo espone a rischi. Fra un anno verrà riscattato a 6 milioni, è stato un gran colpo di Faggiano.

D’Aversa 8

La sua stagione è stata una bella prova di maturità. Ci teneva tanto a levarsi di dosso l’etichetta del contropiedista: non ce l’ha fatta del tutto perché comunque le ripartenze sono rimaste arma letale per il Parma, ma è giusto così. Intanto però ha dotato la squadra di un gioco più strutturato, del coraggio di partire dal basso, e ha valorizzato Kulusveski e Cornelius. Dopo la sosta forzata e il colpaccio a casa del Genoa la squadra ha perso concentrazione e la fase difensiva s’è afflosciata. Come allenatore è migliorato in tante cose, dentro e fuori il campo: resta da capire perché contro le squadre piccole o in palese difficoltà il Parma si perda spesso.

Sepe 7,5

Quest’anno ha forse lavorato meno della passata stagione, la squadra è riuscita mediamente a tenere il baricentro un po’ più alto. Resta però uno dei portieri più bombardati del campionato e nonostante ciò di errori veri e propri ne abbiamo contati pochi. Oltre alle consuete doti nel parare (anche i rigori), è diventato ancora più prezioso nel guidare la costruzione dal basso.

Iacoponi 7

Lo scorso anno nel girone di ritorno era cresciuto tanto e in questa stagione si è confermato, pur soffrendo a tratti gli avversari più guizzanti. Per la sua struttura ha forse patito più di altri i tre mesi di stop ma la sua tempra è sempre stata un faro per il gruppo.

Gagliolo 7

Un altro della vecchia guardia che raramente tradisce. Tra lo straordinario gol di Udine e l’ultimo di Verona ci sono stati anche errori, rigori un po’ regalati, ma sempre tanto cuore e impegno. In autunno è pure diventato nazionale svedese.

Colombi 7

E’ stato chiamato a sostituire Sepe per quattro partite e se l’è cavata senza sbavature, dando ragione al tecnico che l’aveva preferito al più quotato Radu.

Gervinho 7

Meno redditizio dell’anno scorso (7 gol contro 11, a cui vanno aggiunti 4 assist) ha vissuto una stagione particolare: a metà sembrava già ceduto, poi è rimasto ma ha dato comunque un contributo cospicuo. Non avrà la professionalità di Alves, ma le sue progressioni restano momenti di puro godimento per gli amanti del calcio-spettacolo.

Bruno Alves 6,5

Una presenza sempre incisiva sotto vari aspetti, ma resta da capire se il finale di stagione così moscio da parte sua e della difesa è uno strascico del lockdown o uno scricchiolio dovuto all’età.

Kucka 6,5

E’ un trattore che ogni tanto si veste da fuoriserie. Il suo però lo fa sempre, con quel passo che sembra magari lento ma che lo porta a destinazione efficacemente. Sei gol e tre assist sono un bel contributo alla fase offensiva.

Scozzarella 6,5

16 presenze, meno di 1.000 minuti giocati in stagione, ed è un peccato perché, sia pur a tratti, ha dimostrato ancora di essere prezioso con fosforo, geometrie e la capacità di farsi trovare sulle traiettorie giuste.

Barillà 6,5

Magari un po’ meno effervescente dell’anno scorso, anche perché per diverse settimane ha giocato convivendo con un acciacco, eppure è un altro dei veterani che non tradisce mai.

Darmian 6,5

Non giocava da tempo e qui invece era titolare fisso. Alcune gare ottime, in altre s’è limitato al compitino. Pensavamo potesse incidere di più.

Laurini 6,5

Si è rivelato affidabile e attento in difesa, globalmente al di sopra delle attese.

Dermaku 6,5

Altra sorpresa positiva. Quando è stato chiamato in causa ha sbagliato poco e mostrato fisicità e diligenza.

Kurtic 6

Ci saremmo aspettati di più soprattutto in attacco dove ricordavamo un giocatore capace di segnare sia di testa che con una bella castagna da fuori. Ha invece speso le sue energie a dare equilibrio alla squadra, e in questo certamente è stato prezioso.

Brugman 6

E’ partito in modo tiepido, pareva stentare a prendersi le responsabilità che il ruolo di play comporta. Pian piano però è cresciuto sfoderando una buona personalità e anche una fisicità tonica.

Inglese 6

Nelle prime cinque giornate è sembrato la brutta copia del bomber di un anno prima. Poi è iniziato un calvario di infortuni, operazione in Finlandia, recupero, lockdown, che lo ha visto tornare in campo per alcuni scampoli, peraltro molto buoni, solo alla fine.

Hernani 6

Sufficienza stiracchiata. Si vede che ha dei numeri, ma la lentezza lo frena e poi non è mai riuscito a far valere il suo tiro.

Grassi 6

Ancora un’annata a intermittenza per i ricorrenti guai fisici. Lo aspettiamo con più continuità ricordando la gemma del gol al Brescia.

Pezzella 6

Ha giocato poco prima della pausa-covid, poi qualcosa ha fatto vedere. Speriamo cresca l’anno prossimo, specie in fase difensiva.

Siligardi 5,5

Come sempre borderline in rosa, ha alternato spezzoni buoni ad altri anonimi.

Sprocati 5,5

Se d’Aversa lo ha visto poco probabilmente è perché si è fatto vedere poco.

Caprari 5,5

S’è svegliato alla fine, in partite ‘sui generis’’. Prima aveva deluso.

Karamoh 5

Speriamo solo che il giocatore intravisto contro Inter e Fiorentina all’andata non sia un fantasma ma diventi continuo l’anno prossimo. Stagione sfortunata anche per l’operazione.

Regini sv

