Pieveottoville, addio a Stefano Filippini

PIEVEOTTOVILLE Cordoglio, nella Bassa, per la morte improvvisa di Stefano Filippini, stroncato da un malore all’età di 56 anni.

Un dolore che, in questi giorni, unisce le rive del Po a quelle del Taro.

Originario di San Secondo (dove ha a lungo vissuto), nato il 25 giugno 1964, Filippini abitava da diversi anni a Pieveottoville, in pieno centro. Sia a San Secondo che a Polesine Zibello, come in alti paesi della Bassa, era molto conosciuto per il suo carattere gioviale e allegro, sempre pronto alla battuta, gentile e disponibile con tutti.

Ha sempre svolto la professione di autotrasportatore, ultimamente per una azienda di Vescovato (Cremona), distinguendosi sempre per la sua professionalità, l’impegno e l’attaccamento al lavoro. Molto legato alla sua inseparabile cagnolina Lilli, amava trascorrere il proprio tempo libero con gli amici, in compagnia, nei bar e nei locali della zona.

Una persona semplice, come hanno ricordato proprio tanti amici rimasti sconvolti dalla sua improvvisa morte, legato alla propria terra, al lavoro, sempre pronto a una battuta e a una parola con tutti. Un uomo generoso e allegro, cordiale e comunicativo, di grande simpatia, che ha lasciato un grande vuoto nelle tante persone che, nel corso degli anni, hanno potuto conoscerlo e stimarlo.

Per tutti loro era, semplicemente, «Tetto», così come lo chiamavano nei tanti momenti trascorsi in compagnia.

Ieri mattina presto Filippini è stato purtroppo colto da un improvviso malore a Pieveottoville, il paese in cui appunto abitava. Subito è scattato l’allarme ma a nulla sono purtroppo valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari inviati sul posto dal 118.

Stefano Filippini ha lasciato la figlia Valentina, il fratello Mario con Cosetta, i nipoti e un gran numero di amici che ora lo piangono. I funerali avranno luogo domani, alle 16.30, partendo dall’ospedale maggiore di Parma per il tempio di Valera, mentre il rosario sarà recitato questa sera alle 20.30, nella collegiata di San Secondo.

R.C.