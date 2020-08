Stazione a ostacoli tra scale «immobili» e ascensori rotti

PIERLUIGI DALLAPINA

Di funzionare come si deve non ne hanno mai voluto sapere. Per la stazione, le scale mobili sono una vera e propria spina nel fianco. Ogni volta che si guastano - e i guasti capitano spesso - passano settimane prima che arrivi il pezzo necessario per rimetterle in movimento. Nell'attesa, sia i pendolari che i viaggiatori carichi di valigie possono scegliere tra le scale o gli ascensori. Ma non senza qualche ulteriore imprevisto: al pari delle scale mobili, anche i sei ascensori non godono di ottima salute. In questi giorni ad essere fuori servizio è quello destinato ai binari 6 e 7, mentre in passato si è guastato spesso quello dedicato ai binari 3 e 4, fra i più trafficati della stazione.

Dopo settimane di attese e polemiche - la questione fu sollevata anche in consiglio comunale da Sandro Maria Campanini (Pd) - ieri la scala mobile che dal piano delle biglietterie porta al livello di piazzale Dalla Chiesa è tornata a funzionare (ma quando era bloccata mancavano le transenne per impedirne l'utilizzo), anche se chi conosce bene la stazione non si fa troppe illusioni.

Nemmeno Rfi nasconde l'esistenza di un problema che va al di là del semplice imprevisto. «Nel tempo, gli impianti si sono rivelati non adeguati al loro utilizzo in stazione, costringendoci a ripetuti interventi di manutenzione straordinaria», fanno sapere da Rfi, prima di ricordare però che tanto le scale mobili quanto i sei ascensori erano già installati quando la società ha ricevuto in gestione la stazione di Parma, completamente rinnovata e inaugurata nel 2014. «Rfi garantirà il monitoraggio costante degli impianti e sta anche valutando la possibilità di una loro sostituzione», fanno sapere sempre dalla società.

Detta in altri termini, Rfi si è trovata a dover gestire impianti non adatti a sopportare il carico di lavoro a cui sono sottoposti in stazione e, piuttosto di continuare a spendere decine di migliaia di euro ogni anno in riparazioni che non risolvono la causa del problema, sta pensando di posizionare nuove scale mobili e nuovi ascensori. Quando lo farà? È ancora presto per dirlo.

«Così non si può più andare avanti. Bisogna trovare una soluzione definitiva ai problemi», ripete per l'ennesima volta Campanini, che anche durante l'ultimo consiglio comunale aveva sottolineato i continui disagi patiti dai viaggiatori.

Purtroppo, scale mobili e ascensori non sono le uniche note dolenti della stazione. Ieri a non funzionare era anche una macchinetta per l'acquisto dei biglietti, mentre un cantiere in viale Borsellino complicava la vita alle auto dirette ai binari. La speranza è che lavori stradali e riparazioni ridiano ai viaggiatori una stazione pienamente funzionante e non a «mezzo servizio».