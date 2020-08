«Così ho aiutato i vigili del fuoco a spegnere le fiamme»

KATIA GOLINI

Agricoltore e anche pompiere per un giorno. Non è la prima volta che Raffaele Carpi, titolare dell'azienda agricola omonima, si prodiga per gli altri. Quando c'è bisogno di dare una mano non è il tipo che si tira indietro. «Quando ho visto le fiamme e il fumo nero salire verso il cielo dal complesso "La Vela" mi sono precipitato a vedere cosa stava succedendo e mi sono subito accorto che la situazione era grave. Ho offerto ai vigili del fuoco che erano già sul luogo dell'incendio il mio aiuto. Quando posso essere utile a qualcuno mi faccio avanti. Può capitare a tutti di avere bisogno, per questo io, se appena posso, ci sono».

Così, giovedì mattina, di fronte all'incendio devastante al centro commerciale di San Prospero, poco prima del ponte sull'Enza (via Viazza di Martorano, per l'esattezza), Carpi non ha esitato un attimo: «La sede legale dell'azienda è al Botteghino, ma i campi in cui lavoriamo si estendono per qualche chilometro e alcuni sono adiacenti al complesso. Appena ho visto il fuoco, mi sono precipitato a vedere cosa stesse accadendo. Con me c'erano anche i miei figli Marco, che lavora con me in pianta stabile, e Rocco, che ancora studia ma in estate se può ci aiuta. E' bastato arrivare sul luogo dell'incendio per rendersi conto che le fiamme nel deposito di barattoli si erano già propagate ampiamente e che la situazione era complicata. Conosco alcuni dei vigili del fuoco che stavano lavorando e ho chiesto loro se potesse essere utile disporre di altra acqua. Sappiamo dove si trovano i pozzi e avevo un irrigatore libero che ho messo a disposizione. Un maggiore apporto di acqua non poteva che essere utile. Alla risposta affermativa dei pompieri i miei figli ed io ci siamo adoperati immediatamente. Predisposto il tubo dell'irrigatore , lo abbiamo collegato al pozzo, trascinato con il trattore vicino all'incendio e cominciato a sparare altra acqua sulle fiamme».

Avrebbe potuto continuare il suo lavoro quotidiano, Carpi. D'estate soprattutto non c'è un momento libero. Lui però, invece di girarsi da un'altra parte, ha preferito esserci, mettendo a disposizione tempo e attrezzature per dare una mano: «Sono dell'idea che se si può aiutare chi ha bisogno si deve fare. Anche in occasione dell'alluvione del Baganza, il sottoscritto insieme ad altri agricoltori abbiamo dato il nostro contributo. Per una ventina di giorni abbiamo lavorato per aiutare chi era in difficoltà. Se c'è bisogno cerco di esserci, ogni volta che posso».

I vigili del fuoco, che hanno lavorato dieci ore per domare le fiamme, hanno ringraziato Carpi pubblicamente, l'intervento senza il suo apporto sarebbe stato ancora più difficoltoso. «Ringrazio io loro - è la reazione dell'agricoltore - per tutto quello che fanno ogni giorno per proteggere le persone in difficoltà».

A fiamme spente, ieri Carpi è tornato a dare un'occhiata in giro. E il suo pensiero è andato immediatamente a chi nella struttura di San Prospero lavora: «La situazione? Un disastro. Spente le fiamme restano soltanto macerie. Quello che si vede sono i locali divorati dalle fiamme e migliaia di barattoli ridotti a lamiere informi. Spero solo che chi lavora al suo interno possa riprendere al più presto l'attività perché di lavorare abbiamo bisogno tutti».