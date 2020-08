Cannara, il pellettiere che sapeva guardare al futuro

GIOVANNA PAVESI

Se n’è andato all’improvviso, mentre si trovava nella sua casa di Lido di Spina, in provincia di Ferrara, uno dei luoghi a cui era più affezionato e dove, dopo la pensione (nel 2015) e una vita dedicata al lavoro, amava trascorrere il suo tempo.

Era un innovatore, un visionario e un uomo carismatico Giorgio Cannara, che per Parma e per il mondo della moda non era soltanto un imprenditore, ma un professionista intraprendente ed energico. Proprietario della società produttrice di borse Sander’s, (marchio che rilevò negli anni Ottanta e a cui conferì prestigio e nuova vita), per quattro volte ricoprì la carica di presidente Aimpes (l’Associazione italiana pellettieri) e Mipel (il Mercato internazionale della pelletteria), grazie al suo impegno nel settore e alle sue capacità imprenditoriali.

Viaggiatore, scopritore e lavoratore instancabile, Cannara nacque a Bussetto nel 1945 e proprio lì, nel bottonificio di famiglia, iniziò la sua carriera, prima come impiegato e poi assumendo altri ruoli di responsabilità, fino a diventare direttore generale.

Nella vita coordinò molte associazioni che, al momento del suo arrivo, sembravano riprendere vita. «Era una persona energica e non lo dico solo io: si faceva amare dagli altri, non solo per le capacità, ma anche per il suo lato umano e la sua simpatia. Con i colleghi non c’era alcun tipo di competizione, ma tanta amicizia», racconta il figlio Andrea, a pochi giorni dalla scomparsa, causata da un malore. Lo descrive come un uomo caparbio e capace di avere una visione a lungo termine, fondamentale nell’imprenditoria: «Aveva uno sguardo rivolto al futuro e sapeva adeguarsi. Aveva previsto che la pelletteria sarebbe andata in sofferenza, anche a causa di situazioni economiche che poi si sono avverate. Come presidente, ben sapendo che il settore andava alla deriva, era però riuscito a tenerlo». Abituato a lavorare tanto, il doppio impegno di imprenditore e presidente di Aimpes e Mipel rappresentava per lui un compito gravoso che, però, lo aveva sempre fatto stare bene. «Mio padre ha sempre cercato di tastare i mercati con un certo grado di stabilità. Oggi, ciò che può apprendere da Giorgio Cannara un giovane imprenditore che si vuole avvicinare a questo mondo, anche se la situazione economica è difficile, è la sua visione aperta del mercato», spiega ancora Andrea Cannara.

«Era una persona molto gioiosa, che sapeva scherzare e che ti dava l’impressione quasi di non avere problemi. Era piacevole averlo come amico», conferma Ave Tettamanti, collega nell’ambito imprenditoriale. La cerimonia commemorativa è prevista per settembre, a Busseto, nel luogo dove tutto ha avuto inizio e dove amici, familiari e colleghi potranno salutarlo l’ultima volta.

Stimato anche per la sua leggerezza, l’ultimo ricordo del figlio riporta a un viaggio in America: «Nel 2015 attraversammo sette Stati e in un mese di viaggio non c’è stato un minuto in cui abbiamo fatto un discorso serio (sorride, ndr). Era un uomo allegro e, soprattutto, era una persona libera. Anche questo mi è rimasto di lui».