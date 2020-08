Club dei 27, i "verdiani" ripartono

GIAN LUCA ZURLINI

Anche il Club dei 27 ha dovuto arrendersi alla quarantena e sospendere tutte le attività in programma. Ma, non appena è stato dato il via libera alla ripresa delle attività, il suo vulcanico presidente Enzo Petrolini, assieme ai componenti del consiglio direttivo, si è rimesso in movimento per progettare e programmare le tante iniziative che erano in previsione.

Perché lo spirito degli appassionati verdiani si esalta ancora di più nelle difficoltà. E allora la passione dei componenti di questo sodalizio unico al mondo e notissimo anche all'estero dove si entra solo per cooptazione e in caso di morte o rinuncia di uno dei 27 "soci" (ora ridotti momentaneamente a 26 a causa della scomparsa lo scorso inverno di Giuseppe Azzali) non si può certo essere spenta in qualche settimana di "clausura" forzata tra le mura di casa dove l'unico diversivo era ascoltare le opere del maestro di Busseto.

«PRONTI A RIPARTIRE»

Il presidente Enzo Petrolini, che in questi giorni è stato in giro per l'Italia per vedere rappresentazioni operistiche dopo la prolungata astinenza dovuta al Covid, spiega che «siamo ripartiti molto prima di quanto potessimo pensare. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare al nostro concorso nelle scuole elementari, ma siamo pronti a riprendere il progetto nell'anno scolastico 2020-21, anche se dovremo prima attendere le direttive delle autorità scolastiche per capire come sarà possibile organizzare gli incontri in sicurezza».

FESTEGGIATO MICHELOTTI

Fra i primi momenti di ritrovo c'è poi stata la festa per i 90 anni di "Don Carlos", al secolo Alberto Michelotti, decano del Club dei 27 e "colonna" del sodalizio, che ha ricevuto l'omaggio corale degli altri 25 membri del club per la sua ultradecennale apprezzata militanza.

GIÀ SVOLTO PRIMO EVENTO

Il presidente dei "verdiani Doc" dice che «la nostra ripartenza vera c'è già stata a inizio luglio con il concerto "Cieli azzurri" che, grazie alla disponibilità del Teatro Regio, abbiamo organizzato nello spazio allestito per la rappresentazione del Rigoletto davanti all'Auditorium Paganini. Si è trattato di un recital di Anna Pirozzi che ha avuto un ottimo successo di pubblico e ci ha dato coraggio per andare avanti».

I PROSSIMI EVENTI

«Abbiamo poi due appuntamenti già programmati: il 21 settembre ci sarà "Fuoco di gioia", concerto diretto da Donato Renzetti che da 5 anni fa parte del Festival Verdi e che è stato curato nell'organizzazione dal nostro Falstaff Paolo Zoppi. Il 10 ottobre avremo poi un evento per celebrare l'anniversario della nascita di Verdi e entro settembre ci riuniremo per scegliere il sostituto di Giuseppe Azzali».

