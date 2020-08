Opere pubbliche, quante vittime della burocrazia

GIAN LUCA ZURLINI

Quando si parla di ritardi o di opere incompiute nel settore pubblico spesso il colpevole indicato è la burocrazia. Una parola che vuol dire tutto e niente, se non tradotta in casi concreti.

Che proviamo a riproporvi guardando a quello che accade dietro l'angolo, nella nostra città, dove, soprattutto negli ultimi anni, sembra esserci una sorta di assuefazione alle lungaggini necessarie per risolvere i problemi. E così proviamo a spiegarvi i motivi, prendendo a immagine simbolo quella a fianco del silos "incompiuto" che da anni è presente all'ingresso della città da via Colorno, della mancata risoluzione di problemi in alcuni casi teoricamente semplici che riguardano il completamento o la sistemazione di edifici e strutture pubbliche. Questo per far capire come nel nostro Paese un qualunque intervento, se c'è di mezzo la mano pubblica, può rimanere fermo al palo per anni semplicemente per conflitti di competenze fra enti o mancanza di una firma. E come, a volte, il finanziamento sia l'ultimo dei problemi perché ci si arena di fronte alla complessità delle procedure dei bandi di gestione o addirittura non si riesce a trovare il bandolo della matassa dal punto di vista legale. In queste pagine trovate un vero e proprio "campionario" di situazioni irrisolte grandi e piccole; alcune clamorose, come quella del Teatro dei Dialetti e altre meno vistose, ma non meno importanti, come i cavalcavia autostradali a senso unico alternato, che spiegano bene cosa comporta la "burocrazia" applicata nella pratica quotidiana.