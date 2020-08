Priamo Del Campo, Salso dice addio al «medico di una volta»

Salsomaggiore piange la scomparsa, avvenuta all’hospice di Vaio, del dottor Priamo Del Campo. Nato a Parma nel 1931, dopo il conseguimento del diploma di maturità scientifica si era iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università della città ducale laureandosi brillantemente nel 1959.

PRIMO IMPIEGO

Dopo essere diventato medico di base, venne inviato, in occasione del suo primo impiego, nella zona della Bassa, tra Pieveottoville e Zibello, dove rimase per qualche anno prima del trasferimento a Salsomaggiore agli inizi degli anni Sessanta. Nella città termale, il dottor Priamo Del Campo svolse la sua missione per una quarantina d’anni, fino al collocamento a riposo avvenuto nel 2001: generazioni di salsesi hanno dunque potuto toccare con mano la professionalità e l’attaccamento al dovere di questo medico di origine parmigiana, sempre disponibile a visitare i propri pazienti anche al di fuori del proprio orario di ambulatorio.

LA MISSIONE

Non solo. Intendendo il proprio lavoro come una vera e propria missione, molte volte, chiamato per far fronte ad un’urgenza nel cuore della notte, non ha esitato a recarsi al domicilio del paziente per una visita.

AMANTE DEI VIAGGI

Per una ventina d’anni, inoltre, alla sua attività in ambulatorio il dottor Del Campo affiancò il lavoro alle dipendenze dell’istituto termale Baistrocchi facendosi anche in questo caso apprezzare dai clienti e dai dirigenti della struttura per la sua professionalità, la sua gentilezza e la sua disponibilità. Amante dei viaggi, il medico scomparso si recò molte volte all’estero e tra le mete preferite vi furono, tra le altre, il Messico e la Cina.

SAGGI E STORIA

Tra le passioni del dottor Del Campo anche la lettura, con una predilezione particolare per i libri di saggistica e di storia sia antica che contemporanea. Oltre ai familiari – che ringraziano il personale dell’hospice per le cure prestate al loro caro – sono in tanti, oggi, a piangere la scomparsa del medico sempre sorridente e dal cuore grande e generoso.

LE ESEQUIE

Priamo Del Campo ha lasciato la moglie Carla, i figli Carlo, Enrico ed Elena, le nuore Barbara e Vanessa, il genero Anselmo, i nipoti Diego, Giulia, Vittoria e Chiara.

I funerali del medico, le cui spoglie riposeranno nel cimitero di Santa Margherita di Fidenza, si svolgeranno questa mattina alle 10 nella parrocchiale di Sant’Antonio. M.L.