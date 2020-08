«Manteniamo vivo il commercio in montagna»

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO Uno degli aspetti principali, del dopo-emergenza Covid, è sicuramente quello che riguarda il commercio e le imprese. In particolare quelle gestiti da giovani. Ne abbiamo parlato con Giordano Manfredi, borgotarese, classe 1982, il quale, da due anni, riveste il ruolo di presidente provinciale dei Giovani Imprenditori di Ascom-Parma. Al tempo stesso, è pure titolare di uno storico negozio di abbigliamento, nel capoluogo valtarese.

In una situazione di mercato difficile ed in rapido cambiamento, come quella attuale, cosa può fare un giovane imprenditore? «Noi dobbiamo trasmettere - ha spiegato - cultura d’impresa, che significa anche valorizzazione del negozio fisico tradizionale. Proprio nei momenti più difficili, come quelli del lockdown, il piccolo commercio tradizionale ha saputo dare il proprio contributo, in termini di assistenza e di servizio, che ora non dobbiamo dimenticare. Auspico che i cittadini continuino a sostenere, con i loro acquisti, i negozi di prossimità, anche per riconoscere il valore che le nostre attività danno al territorio, in termini di qualità, professionalità e sicurezza. La missione dei giovani imprenditori, credo sia quella di impegnarsi, al fine di mantenere vivo il commercio, nei paesi e nelle città». In che modo si possono mettere in pratica questi principi? «Oggi non possiamo più permetterci di aspettare il cliente, - ha spiegato il presidente Manfredi - ma dobbiamo cercarlo, ponendo in atto, tutta una serie di azioni, che ci consentano di raggiungerlo. Formazione e preparazione, sono alla base di qualunque percorso. Occorre conoscere, prima di tutto, il prodotto, essere consapevoli di cosa vendiamo e di come raccontarlo ai clienti ed, in secondo luogo, dobbiamo conoscere il contesto in cui operiamo: la realtà di un paese è molto diversa da quella della città. Non bisogna fare grandi cose, ma occorre prestare piccole attenzioni al cliente, come un servizio di pagamento personalizzato, un omaggio, una più ampia elasticità negli orari, un canale di comunicazione costante ed aggiornato, sono solo alcune delle strategie commerciali che si possono adottare. In questo senso, possono dare dei risultati anche offrire un aperitivo od una colazione e curare le iniziative di co-marketing, tra commercianti della stessa via». In questo senso, allora, il digitale che ruolo riveste? «Oggi il digitale - ha detto - è fondamentale, anche per una piccola impresa. Essere “online” significa restare sempre in contatto con il cliente, ed il lungo periodo del lockdown, ne è stato la conferma. Anche in questo caso, formazione e consapevolezza delle proprie possibilità, sono la chiave vincente». Quali opportunità offrite, come “Giovani Imprenditori Ascom” alle aziende del territorio? «Negli scorsi mesi Confcommercio-Giovani nazionale ha dato vita al progetto “Università delle Imprese”, a supporto della crescita personale e professionale di imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti, che offre un catalogo di corsi gratuiti, realizzato in collaborazione con importanti partner, tra cui “e-bay” e “facebook”, pensato come supporto su diversi temi, che vanno, dal posizionamento “online”, alla promozione sui canali “social”, dal management delle risorse umane, alla programmazione di progetti aziendali».