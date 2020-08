Rebecca campionessa di ippica: «Dedico le mie vittorie alla nonna ammalata»

«Una stella mi guidava»: la giovane amazzone fidentina Rebecca Balvi, ha voluto dedicare i suoi eccellenti risultati alla adorata nonna, molto ammalata e in lotta per la vita.

Dopo otto mesi di fermo post infortunio Rebecca è volata sugli ostacoli nei campi gara di Cattolica, al concorso nazionale cinque stelle: tre giorni di percorsi netti senza sfiorare una barriera, finendo ogni giorno in premiazione.

L’unica del suo staff a conseguire questi brillanti risultati.

«Un concorso particolare - ha sussurrato commossa la dolce Rebecca - perché avevo una grande voglia di tornare in campo gara. Ma appena arrivata a Cattolica mi è giunta la notizia che le condizioni della mia cara nonna si erano aggravate e un fuoco mi è salito lungo la schiena. Subito abbattuta dalla notizia non sapevo se affrontare le gare o meno. Ma poi ho riflettuto e ho deciso di mettermi in gioco, di farcela per lei, la mia stella. Tre giorni di gare volgendo lo sguardo al cielo, con le lacrime agli occhi, ma la mia nonna era lì con me, mi dava la forza di provare a vincere. Certi legami sono profondi. L’ultimo giorno mi hanno assegnato in campo il numero della sua data di nascita, il 13, e nuovamente insieme ce l’ abbiamo fatta. Zero errori e un tuffo in premiazione».

Infine Rebecca ha desiderato ricordare anche il suo adorato cavallo, compagno di avventura.

«Vorrei aggiungere un ringraziamento speciale al mio super cavallone Figor, che con il suo cuore grande mi fa sempre sognare».

Adesso Rebecca è tornata a casa con il suo ennesimo riconoscimento da aggiungere al suo già ricco palmarès. Oltre ad essere una valida amazzone, la dodicenne fidentina è anche una studentessa modello e una generosa animalista. Con i suoi genitori, che sostengono le sue passioni, ha salvato più di settanta animali, tutti sottratti a un triste destino. Cavalli, asinelli, mucche, caprette, cani, gatti, vivono tutti insieme liberi e felici nella fattoria di Rebecca.

s.l.