Salso, 20enne fa «filotto» con l'auto: era ubriaca

Un incidente stradale, per fortuna senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte, si è verificato ieri mattina poco prima delle 5 in viale Porro. Una ragazza poco più che ventenne alla guida di una Fiat Punto, a bordo della quale si trovavano altri amici, stava viaggiando in direzione del centro quando ha perso il controllo dell'autovettura che ha letteralmente fatto «filotto» centrando diversi veicoli lasciati regolarmente in sosta a lato della carreggiata prima di fermare la sua corsa in mezzo alla strada.

Alcuni passanti che hanno assistito all'incidente hanno allertato i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore che sono arrivati in viale Porro con una pattuglia: effettuati i rilievi i rito, i militari di via D'Acquisto hanno sottoposto la conducente all'alcol test che ha dato esito positivo (circa 1,1 g/l, poco più del doppio rispetto al limite consentito). Per questo motivo è scattata la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, il fermo amministrativo del veicolo, mentre la patente, dalla quale verranno decurtati i punti, è stata ritirata. In un altro incidente, invece, avvenuto nel pomeriggio di ieri in viale Matteotti è rimasto ferito un ciclista che è stato trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio da un'ambulanza dell'Assistenza pubblica salsese: una persona ha aperto la portiera per scendere da un'autovettura proprio mentre passava il ciclista. Sul posto la polizia locale per effettuare i rilievi e regolare la viabilità.

M.L.