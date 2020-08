Va in pensione l'uomo che dava i nomi alle strade

ANTONIO BERTONCINI

Per trentadue anni i nomi di strade, piazze, parchi, edifici pubblici sono passati dalla scrivania di Andrea Paini, che ha guidato l’ufficio Toponomastica.

Adesso anche per lui è arrivato il tempo della pensione. Con una festicciola fra colleghi e l’immancabile malinconia per un’avventura che finisce, il 31 luglio scorso Paini ha lasciato la sua scrivania al Duc, che occupava dal 2001, dopo aver peregrinato per un paio di decenni in via Rodolfo Tanzi, nei magazzini in via La Spezia, a Palazzo del Governatore e ovviamente in Municipio.

«Ho cominciato con Pierino Ghiretti e ho concluso con Michele Guerra – dice Paini –, ho collaborato con amministrazioni di ogni colore, ma non ho mai avuto problemi con nessuno».

Parmigiano del sasso, sessantatré anni, perito elettronico, Paini, dopo il militare e una campagna dei pomodori alla Pezziol, arrivò in Comune il 15 novembre 1978, insieme ad altri dieci giovani reclutati come precari per le rilevazioni dell’equo canone.

Ma allora non c’era nulla di più stabile del precariato, così l’intero staff passò prima alla toponomastica poi, nel 1981, al censimento e l’anno dopo all’anagrafe.

«Ma il lavoro di sportello proprio non era per me – confessa oggi Paini –, mi ero divertito assai di più ai tempi delle rilevazioni, anche se a Porporano in Vespa fui inseguito da un cane che voleva azzannarmi a tutti i costi». Così arrivò presto il trasferimento allo sviluppo economico, e con esso l’indimenticabile esperienza della kermesse degli artigiani «Fatto a Parma» con la grande esposizione allestita all’ex Cobianchi. Finalmente, l’8 agosto 1988, Andrea Paini approda all’ufficio Toponomastica, dove resterà per ben 32 anni, gestendo la denominazione di circa duemila aree di circolazione, passando attraverso commissione toponomastica, consiglio comunale e giunta municipale.

Per ogni strada, parco, edificio da intitolare, Paini e il suo staff hanno redatto schede tecniche e storiche di luoghi, biografie di personaggi, descrizione di eventi. E lo hanno fatto con l’accortezza di denominare le nuove aree di circolazione prima dell’arrivo dei residenti e di non cambiare nominativi se non in accordo con i cittadini interessati, che avrebbero dovuto cambiare tutti i documenti. Sulle strade di Parma, Paini ha costruito il suo percorso nello staff municipale, arrivando ad essere promosso istruttore direttivo e segretario della commissione toponomastica.

Per sua iniziativa sono stati inseriti nella commissione un esperto musicale e un esperto sportivo. «Per me è stata un’esperienza bellissima - dice ancora Paini -, ricordo ancora con nostalgia i tempi in cui dipingevamo i numeri civici negli scantinati dell’anagrafe per provare la vernice. Mi dispiace un po’ non essere arrivato all’inaugurazione di piazza delle Barricate e di piazzale Mario Tommasini, che presto saranno nell’elenco delle vie di Parma, ma ho avuto la soddisfazione di inaugurare, con una grande partecipazione di pubblico, la palestra che porta il nome dell’amico e assessore Maurizio Casalini».

Se gli si chiede come vive l’età della pensione, Paini non ha dubbi: «Mi dedicherò di più alla mia famiglia - spiega -, ma soprattutto lavorerò ancora più intensamente come dirigente sportivo del baseball, che è la mia grande passione».

Dal baseball, Paini ha avuto tante soddisfazioni: è tuttora presidente del Gruppo Oltretorrente Baseball e Softball, da lui fondato nel lontano 1984, è consigliere dei Veterani dello Sport e nel team regionale di Special Olympics.

La sua attività come dirigente sportivo gli è valsa il conferimento di stella d’argento del Coni e dell’attestato di civica benemerenza nel Sant’Ilario 2000 per mano dell’allora sindaco Elvio Ubaldi.

Ma i nomi delle strade gli sono rimasti nel cuore, e il suo sogno nel cassetto - anche se lui fa fatica a confessarlo - sarebbe quello di far parte di quella commissione toponomastica con la quale ha lavorato come dipendente per un terzo di secolo.