I sacerdoti sono troppo pochi. E in «soccorso» arrivano i laici

LUCA MOLINARI

A causa della mancanza di sacerdoti, battesimi, funerali e matrimoni possono essere celebrati da laici: il vescovo, «a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco».

Non solo. La messa e i sacramenti non possono prevedere «una tassa da esigere», non si può «dare l’impressione che la celebrazione dei sacramenti, soprattutto la Santissima Eucaristia, e le altre azioni ministeriali possano essere soggette a tariffari».

È quanto prevede l’Istruzione «La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa» resa nota nei giorni scorsi dalla Congregazione per il Clero.

Queste indicazioni vengono, di fatto, già seguite nella nostra diocesi che in diversi casi ha fatto da apripista rispetto alla valorizzazione dei laici all’interno della vita della Chiesa.

«Si tratta di una strada in gran parte già percorsa a livello diocesano – conferma don Luigi Valentini, vicario generale della diocesi –. Penso, ad esempio, all’affidare a religiosi e laici svariati compiti nella gestione e amministrazione della parrocchia e uffici pastorali diocesani. Questo documento mira a rendere sempre più ordinario nella comunità un percorso finora ritenuto straordinario».

Per quanto riguarda invece le offerte e gli aspetti amministrativi «esiste già una normativa che prevede che in ogni parrocchia ci sia un consiglio per gli affari economici composto anche da laici - precisa don Valentini -. Circa le offerte, a Parma già da tempo gran parte delle parrocchie suggeriscono offerte libere. Tutto il popolo di Dio, clero compreso, è chiamato a contribuire ai bisogni della comunità con le proprie offerte e al primo posto nella destinazione dei beni, deve esserci l’attenzione ai poveri».

Le parrocchie oggi operano in un mondo profondamente cambiato e devono testimoniare la loro funzione evangelica con un atteggiamento di comunità aperta (anche ai non battezzati) e missionario, evitando selezioni.

«Oltre alla collaborazione occasionale, che ogni persona di buona volontà, anche i non battezzati, può offrire alle attività quotidiane della parrocchia - si legge nell’Istruzione - esistono alcuni incarichi stabili, in base ai quali i fedeli accolgono la responsabilità per un certo tempo di un servizio all’interno della comunità parrocchiale. Si può pensare, ad esempio, ai catechisti, ai ministranti, agli educatori che operano in gruppi e associazioni, agli operatori della carità e a quelli che si dedicano ai diversi tipi di consultorio o centro di ascolto, a coloro che visitano i malati». Anche il parroco, così come i laici, deve essere guidato da un atteggiamento di servizio. «Il parroco - prosegue don Valentini - deve essere sacerdote in funzione di una comunità. L’Istruzione inoltre prevede che in caso di necessità, alcuni laici o religiosi possano svolgere alcuni riti che normalmente sono riservati al sacerdote o al diacono. I laici infine possono predicare e benedire in nome della Chiesa».