L'addio di Fidenza a Tito Cantarelli, il «generoso naturale»

Il ricordo di Tito Cantarelli nelle parole di uno dei suoi più cari amici.

IVANO SARTORI

Eravamo così amici che qualche anno fa abbiamo litigato di brutto. Eppure non era facile litigare con Tito, se prendevi per il verso giusto le sue ironie, anche le più sferzanti. Maneggiava l’arma dell’arlia (lo sfottò, nel linguaggio dei parmigian-parmensi) come altri respirano.

L’ironia lo ha sorretto anche dopo che si erano abbattute su di lui due delle più grandi disgrazie che possano succedere a un uomo, prima la morte della moglie Betta, poi di Olivia, la figlia. Neppure la terribile malattia che lo ha lavorato con progressivo sadismo per anni, debilitandolo giorno dopo giorno, gli aveva tolto la capacità di sorridere di ciò che meritava un sorriso o un graffio.

O almeno così appariva a noi amici, per ingannarci sulle sue reali condizioni. Per non addolorarci. Di fronte alla morte, Tito non si è arreso. Perciò non deve essere salutato con il piagnisteo andante di chi trasforma ogni morto in un gentiluomo che aveva una parola buona per tutti. Tito ha sfidato questa retorica da vivo e io sento il dovere di difendere le sue dissimulazioni. Nascondeva il suo altruismo. Aveva raggiunto il massimo traguardo nelle donazioni di sangue, ma schivava gli onori e le medagliette.

Aiutava chi ne aveva bisogno purché nessuno lo sapesse. Ha tenuto aperto il negozio due anni in più affinché il suo commesso potesse arrivare alla pensione. Tito era trascuratamente generoso. Non ricordava mai che cosa facesse e per chi. Le sue stilettate erano l’altra faccia di una grande bontà.

Non sono stato un suo amico della prima ora. Non sono originario di Fidenza, abbiamo avuto percorsi scolastici differenti. Nei Sessanta, Tito non passava inosservato. Capellone, faceva la «vasche» borghigiane con addosso una sorta di montone da pecoraio, una citazione di Victor dell’Equipe 84. Era un beat.

Cominciammo a frequentarci negli anni Settanta, quando il caso ci fece ritrovare inquilini dello stesso condominio, l’azzurro Moroni. Furono gli anni della politica, senza scopi di carriera, nella sinistra allora detta extraparlamentare. Una volta a settimana ci si alzava di prima mattina per andare a diffondere il manifesto. Era lui a svegliarmi.

Insieme alla politica, diverse furono le iniziative che coinvolsero mogli e figlie: con il suo Ford Transit a Cannes, accampati davanti al palazzo del cinema, a salutare le star che ricambiavano salendo il red carpet; il primo carnevale a Venezia; l’organizzazione dei concerti di Francesco Guccini, Claudio Lolli e Roberto Vecchioni; l’avventura elettorale del 1980; la Vecchia Talpa, la libreria che aveva aperto in via Gramsci trasformata in una sorta di circolo, al punto che per gli avventori era quasi impossibile distinguere il titolare dai soliti pochi noti frequentatori. Avrebbe incassato di più se ci avesse messo alla porta. Non lo fece. Non era nel suo carattere mettere gli affari davanti all’amicizia. Chiuse nel 1980.

Lo seguimmo nella sua nuova postazione, «La bottega di Borgo». Il danno fu limitato. I jeans si vendono meglio dei libri. Il mondo era cambiato. Non era più il mondo dei nostri sogni, tra cui quello di aprire un camping a Tropea. Il più pazzo dei nostri sogni.