La crisi post Covid picchia duro in centro. E i saldi vanno male

La forte crisi post Covid si sente eccome anche a Parma, sia in centro che nelle periferie e anche in provincia: questa la sconfortante (ma per nulla inaspettata) conclusione di un dettagliato focus realizzato dal Centro studi Ascom sull'andamento del terziario in questo ultimo periodo, precisando che resta difficile un confronto con le grandi città, dove flussi turistici, leisure e business sono ben diversi.

Cosa rivela questa fotografia estiva di Parma? Innanzitutto che il turismo è drammaticamente calato e Federalberghi conferma che, in linea con l’andamento nazionale, a livello provinciale solo il 40% delle strutture è in attività e di queste molte stanno pensando di riaprire direttamente a settembre.

I dati provvisori dell’Ufficio Statistica della Regione Emilia Romagna attestano per il periodo gennaio-maggio 2020 un calo, rispetto al 2019, che va dal -61% per i pernottamenti in città, al -65% se si aggiungono anche i comuni della provincia. I cali riguardano le presenze sia italiane che straniere con punte che arrivano anche al 90% in meno di turisti per i comparti termali del territorio. Una situazione dunque preoccupante seppur non inaspettata che ha colpito tutte le strutture ricettive, dalle alberghiere (-67%) alle extra alberghiere (-64%).

In particolare a Parma, al forte calo del turismo si sommano quelle criticità, osservano gli autori della ricerca Ascom, «che da tempo evidenziamo e che caratterizzano la fragilità del nostro centro storico, quali il processo di delocalizzazione di molti uffici verso la periferia e le politiche di limitazione dell’accessibilità: a confermare questo è l’elevato numero di sfitti che, secondo il più recente aggiornamento del Centro studi Ascom, registra oltre 180 negozi vuoti, con vie che registrano addirittura un aumento del 100% in pochi mesi».

Soprattutto in città i pubblici esercizi risentono di una forte incertezza, «considerato che, come registrato nell’osservatorio del commercio realizzato da Ascom in collaborazione con l’Università di Parma, il 48% della relativa clientela proviene da turisti».

Lo studio registra in particolare una maggiore potenziale chiusura di bar e ristoranti nel mese di agosto, in particolare nelle due settimane centrali, rispetto allo scorso anno in centro storico mentre in periferia la percezione è di una maggiore apertura nello stesso periodo, perlopiù in ragione della maggiore disponibilità di spazi e delle iniziative di imprese che si trasferiscono in zone caratterizzate da più movimento, collaborando con altre attività.

Una «boccata d'aria» arriva invece soprattutto dalla provincia e in particolare nelle zone montane: la riscoperta del negozio di vicinato, «che durante il lockdown ha continuato ad aiutare i cittadini garantendo il servizio senza soluzione di continuità, ha tutte le potenzialità (nel settore food ) di continuare anche nel periodo agostano a causa dei flussi dei turisti sia in seconde case che in strutture extraalberghiere, anche se generalmente, in base alle interviste effettuate, non ci viene confermato il mantenimento del comportamento di acquisto di prossimità da parte dei cittadini residenti»

A quali conclusioni arriva quest'ultimo monitoraggio? «Se la tragica esperienza del Coronavirus - è la chiosa degli studiosi dell'Ascom - ha fatto ricordare a tutti l’importanza delle piccole botteghe, la speranza ora è che anche per il futuro i cittadini continuino a sostenere con i loro acquisti i negozi di prossimità anche per riconoscere, non solo idealmente, ma anche concretamente il valore che le nostre attività danno al territorio in termini di offerta, qualità, servizio, professionalità, vivacità, illuminazione, sicurezza e decoro il commercio locale».

In proposito viene ricordato che va proprio in questa direzione la proposta del Decreto Legge, attualmente in discussione, che prevede sconti tra il 10 e il 20%, per l'acquisto di beni, tra cui cucine, divani, elettrodomestici, scarpe e vestiti, pagati con carte e bancomat. «Un provvedimento che auspichiamo possa essere reso operativo al più presto per dare nuova spinta ai consumi e una boccata d’ossigeno alle attività».

