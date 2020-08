Vecchio, cieco, sordo: Black si perde ma torna a casa

VALENTINO STRASER

VARANO MELEGARI Si è conclusa a lieto fine la vicenda di Black, un cane da pastore di razza di 16 anni, un po’ sordo e un po’ cieco.

Black, a causa degli acciacchi della veneranda età, domenica scorsa si era perso nella zona di Varano Melegari. I proprietari erano disperati perché dopo 16 anni un cane non è solo un cane, ma uno della famiglia.

Domenica pomeriggio l’assessore Roberto Spaltini, si è trovato davanti un cane stanco e vecchio, di cui non era possibile risalire al proprietario, con davanti la prospettiva di spedirlo in un canile dove, forse, avrebbe finito i suoi giorni.

La famiglia Spaltini lo ha curato, gli ha dato da mangiare e lavato perché quel cane si vedeva che aveva una storia, che aveva dato tanto affetto ed era certo che qualcuno lo stesse cercando e sicuramente aveva un nome, doveva essere così. Ma anche se non fosse stato così, pone l’accento il sindaco Giuseppe Restiani «Roberto, con sua moglie Paola e sua figlia Agata lo avrebbero preso in affido, perché non era giusto finisse in canile.

«Mi è piaciuto constatare ancora una volta - ribadisce il primo cittadino di Varano Melegari - che questa comunità e la famiglia Spaltini in particolare siano persone che non si voltano dall’altra parte, ma guardano in faccia chi hanno davanti e decidano cosa sia giusto fare, solo per non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi ha realmente bisogno».

Grazie al tam tam fra gli amici e i conoscenti è stato possibile restituire Black alla «sua famiglia» per la gioia di tutti. «Fare l’amministratore in un piccolo comune - conclude Restiani - ti cambia molto la vita, hai gli stessi impegni di una grande città, ma oggettivamente meno strumenti a disposizione e poi comunque conosci tutte, ma proprio tutte, le persone della comunità. Questo ti porta non solo a farti carico dei problemi, ma a viverli in prima persona e a guardare in faccia chi ti pone delle domande».