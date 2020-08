'Rapinata della collana mentre spingevo il passeggino'

MICHELE CEPARANO

Rapinata in via Volturno, mentre spinge il passeggino del pronipote, e buttata a terra. Quando racconta l'incubo vissuto giovedì scorso all'edicolante di piazzale Barbieri, la voce le trema ancora. Per la paura, ma anche per la rabbia.

C'è tanto della prima, ma anche della seconda nella disavventura di cui è stata vittima un'anziana, poco lontano da casa. A strapparle con violenza dal collo un prezioso ricordo in forma di collana un giovane di colore che, dopo aver messo a segno il colpo usando una grossa dose di violenza, si è dileguato come il vento. Uno che non si è fermato neppure di fronte a una donna anziana con un passeggino, in cui c'era il suo pronipote di due anni.

«Erano circa le 19 di giovedì scorso - racconta la signora - e stavo rincasando con il mio pronipote. L'avevo, infatti, portato un po' in via Varese, dove ci sono alcuni giochi per i bambini».

La donna e il piccolo stanno perciò rincasando quando, all'inizio di via Volturno, incrociano un giovane di colore.

La donna lo descrive come un giovane uomo sui trent'anni, alto e con una giacca dai colori sgargianti. Perfino elegante. Quel tipo tenta di attaccare discorso.

«Ciao signora» le dice. La donna risponde al saluto e prosegue per via Volturno. Con la coda dell'occhio vede, però, lo straniero dirigersi verso viale dei Mille e a quell'incontro non pensa più. Arrivata all'altezza delle distillerie Vener, si ritrova però di fianco ancora quel tipo. «Mi dai due euro?» è la richiesta. La donna, però, non si fida. «Non ho soldi, mi dispiace» risponde. Lo straniero a quel punto le fa qualche domanda («Quanto costa una pizza?» e, fingendo di interessarsi al bambino nel passeggino, «Quanti anni ha?»), ma è probabilmente un trucco per confonderla o forse per «studiarla» meglio.

Il giovane fa ancora una volta per andarsene. Ma, di nuovo, è tutta una finta. «Ho fatto per riprendere il mio tragitto - racconta la donna - quando, all'altezza delle distillerie Vener, mi sono sentita afferrare al collo». A stringerla è proprio quello straniero, che ormai ha gettato la maschera e si mostra per quello che è: un delinquente senza scrupoli, capace di aggredire un'anziana e un bambino piccolo. «Una stretta fortissima» aggiunge con un filo di voce. La signora, a quel punto, si mette a urlare. «Speravo in quel modo - confessa - che mollasse la presa, che se ne andasse».

Ma il malvivente non molla e cerca di strapparle le due collane d'oro che la donna porta al collo. Una le è particolarmente cara perché è un ricordo del marito scomparso otto anni fa.

«Ho cercato di tenerla stretta, continuando a urlare e resistere. Ho perfino mollato il passeggino e mi sono aggrappata con tutte le mie forze a quell'uomo» racconta quei terribili secondi.

Il rapinatore, però, non si ferma, neppure quando l'anziana finisce a terra. Anzi, la trascina per alcuni metri riuscendo alla fine a strapparle la collana più preziosa, quella a cui la signora teneva di più, mentre l'altra non riesce a portargliela via. Nel frattempo, però, anche se in questi giorni di agosto al pomeriggio di gente in giro ce n'è davvero poca, le urla della donna vengono sentite in un bar vicino da cui parte la telefonata al 113. In men che non si dica in via Volturno arrivano le Volanti ma il rapinatore, fuggito in direzione via Isola, riesce a far perdere le sue tracce.

Sul posto arriva anche un'ambulanza, ma la donna non vuole andare all'ospedale. «A parte un grosso livido - spiega -, non avevo ferite». Le ferite lasciate da questa esperienza sono, però, diverse. «Provo incredulità per quello che mi è successo - conclude - e rabbia perché io a quell'oggetto tenevo moltissimo».