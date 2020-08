Il "Maffo" si racconta

STEFANO MINATO

All’anagrafe è Giampaolo Mazzieri classe 1950, ma nell’ambiente del basket è per tutti il «Maffo». «Questo soprannome non è solo dovuto a una storpiatura del cognome ma anche al fatto che già a tredici anni avevo un po’ di peluria sotto il naso. Quindi baffo, Maffo. In più nel 1976 mi sono sposato che avevo i baffi». Ma è anche conosciuto come «il Capitano» in virtù degli oltre trenta anni di basket giocato vestendo le maglie di tutte le principali società di Parma di quegli anni. «Il mio amore per la pallacanestro – prosegue - è sbocciato nel 1963 nel cortile della Chiesa di San Leonardo. Iginio Daolio, un appassionato della palla a spicchi, mise insieme un gruppo di ragazzi per formare una squadra di basket della San Leo. Giocavamo la domenica mattina all’aperto alle 11 rigorosamente dopo aver partecipato alla messa delle 9,30. Poi ho disputato un campionato Allievi con la San Leo per approdare, nella stagione 1966-67, alla Juniores della Salvarani».

Che cosa è per te la pallacanestro?

«Per me è stata una maestra di vita. Mi ha permesso di stare bene fisicamente e psicologicamente nonché di crescere nella socializzazione. Gli allenatori che ho avuto agli inizi sono stati come dei secondi papà. Poi ho avuto la fortuna di trovare dei compagni meravigliosi. Le squadre in cui ho giocato sono sempre state molto unite pur nella diversità dei caratteri dei singoli. Tutto questo mi ha forgiato nel carattere e mi ha consentito di cementare dei legami di amicizia che durano ancora oggi».

Gli allenatori che hanno inciso su questo cammino di formazione?

«Dal punto di vista tecnico, senza dubbio, Antonio Ievolella. L’ho incontrato per la prima volta nel luglio del 1967 a Trieste ad un raduno di giovani provenienti da tutta Italia. Di Parma c’eravamo io e Luciano Campanini e Ievolella era un affermato istruttore federale. A settembre poi me lo sono ritrovato a Parma dove era stato trasferito come insegnante di educazione fisica. L’altro allenatore che ha influito sulla mia carriera è stato Corrado Pizzi. Al Rapid mi ha aiutato a formarmi umanamente e tecnicamente. Aveva dei modi un po’ burberi ma sapeva gestire i giocatori e soprattutto farli crescere anche come uomini».

I giocatori con i quali ha legato maggiormente?

«Tutti quelli del Rapid senza alcuna distinzione. Da Allegri, Belicchi, Silva, Turri e Vecchi con cui ho avuto una più lunga frequentazione, ai più giovani Becchi, Salati e Sandri. Con molti di loro mi sono ritrovato a giocare a fine carriera nel campionato Amatori. Sono molto legato anche a Mazzeo che ho avuto come compagno all’Audace e al Sorbolo. Soprattutto perché mi ha coinvolto come volontario nel servizio Arianna dell’Unitalsi dedicato al trasporto delle persone con difficoltà».

«Il Maffo» era un pivot…

«A dispetto del mio ruolo, ero un po’ il regista, il fulcro della squadra. Un po’ perché ero il capitano un po’ perché, per il mio modo di pormi con i compagni, riuscivo a gestirne i caratteri. Al mio fianco ho sempre avuto dei grandi tiratori. Per farli contenti ci sarebbero voluti altrettanti palloni, uno a a testa. E’ stato così sia con i giocatori della mia generazione ma anche con i ragazzi più giovani come i vari Mendogni, Cervi e Dassenno».

Attaccante o difensore?

«Facevo discretamente entrambe le fasi, soprattutto perché usavo la testa e riuscivo ad essere presente per tutto l’arco della partita. Forse ero più affidabile come difensore (il top di punti in partita è di 28 contro Riva del Garda nel 1973 e contro Modena nel 1984 e la specialità il gancio tiro) perché sapevo ad adattarmi all’avversario che dovevo marcare. In zona quelli che mi hanno messo più in difficoltà sono stati Minotti della Fulgor Fidenza e Rustichelli, che giocò a Correggio prima e nelle Cantine Riunite poi».

I ricordi dei dodici anni al Rapid oltre alle due promozioni in serie D nel 1971 e in serie C nel 1974?

«Ero particolarmente legato al palazzetto della Mostra all’interno del Parco Ducale. Era un palestra speciale. Lì riuscivamo a tenere testa a squadre superiori alla nostra sia economicamente sia fisicamente. Spesso mi sono ritrovato a fronteggiare pivot di due metri. Eppure come squadra siamo riusciti a sfiorare la serie B più di una volta».

Serie B vissuta in prima persona nella stagione 1979-80, dopo un campionato al Cus Parma culminato con la promozione in serie D.

«Nella società del cavalier Busatti ero l’unico dilettante in una squadra con allenatore e giocatori professionisti. Loro facevano due allenamenti al giorno, io uno soltanto poi andavo in palestra anche il sabato mattina. Nonostante questo, partivo spesso in quintetto. Ero considerato un giocatore abbastanza importante. Ho dimostrato che in quella categoria potevo starci. Quell’esperienza per me è stata comunque una specie di regalo».

Nell’’80-’81 ci fu poi il trasferimento oltr’Enza alla Fornaciari Reggio Emilia

«La Cbm era in fase calante e aveva deciso di affidarsi ai giovani. Della Fornaciari conoscevo l’ambiente e in quel momento è stata la scelta giusta, perché a trenta anni mi ha permesso di vivere un’esperienza nuova e diversa. A Reggio al fianco di trascinatori come Gualdi e Lugli, che poi ha giocato a Parma nel Cus, mi sono trovato bene».

Rapid, Cus Parma (con la promozione in C2 del 1982), Audace e Sorbolo (con la promozione in D del 1988). Quale l’ambiente migliore?

«Ho avuto la fortuna di giocare sempre in squadre molto coese, senza problemi a livello di carattere e di comportamenti. Ho trovato compagni tecnicamente bravi e seri sia dentro sia fuori dal campo. Anche con i dirigenti e i tifosi ho sempre avuto ottimi rapporti».

Partite da ricordare?

«Direi due. L’amichevole che nel 1969 giocammo con la Simmenthal Milano pluricampione d’Italia. Gara con la quale fu inaugurato il palazzetto di via Kennedy. In quell’occasione giocai contro i vari Iellini, Masini e Riminucci. Poi nell’anno della Cbm capitò che Recalcati si facesse male prima del derby con Cremona, molto sentito dallo sponsor. In quella gara ebbi ampio spazio e disputai la miglior gara della mia carriera. Feci 18 punti e vincemmo per 76 a 68».

«Poi non vanno dimenticati gli accaniti derby con Fulgor Fidenza, Valtarese e Salso. Agli inizi a Borgotaro e a Salso si giocava all’aperto e d’inverno capitava anche di dover spalare la neve. Mi ricordo in particolare di una gara vinta con il Rapid a Borgotaro dopo la quale venimmo scortati dai carabinieri fino a Ostia Parmense».

Chiusa la carriera da giocatore, il «Maffo» si è staccato dall’ambiente, non seguendo le orme del padre Corildo, socio sostenitore del Rapid e dirigente operativo della Cbm.

«Giocare è un conto, fare il dirigente un altro. E’ molto più impegnativo. Con il lavoro (Mazzieri ha lavorato per una finanziaria) stavo via tutto il giorno e sinceramente, nonostante le offerte non siano mancate, non me la sono sentita di intraprendere questa strada».

Questo il ritratto del «Maffo», giocatore di indubbia personalità.