Spaccano i vetri delle auto in sosta per rubare: presi

LUCA PELAGATTI

Da qualche tempo, al mattino, troppe persone che scendevano sotto casa per recuperare la macchina si trovavano davanti una brutta sorpresa. Sotto forma di vetri rotti e interno razziato. E l'unica cosa da fare per loro era far riparare tutto e allertare le forze dell'ordine. Proprio le stesse forze dell'ordine che intorno all'una di notte di ieri hanno infine scoperto i responsabili che ora sono ai domiciliari.

Il loro arresto è stato messo a segno dai carabinieri di Parma Centro e del Nucleo operativo allertati da un residente di via Giovenale che ha sentito degli strani rumori. E ha compreso che qualcosa non andava.

I militari arrivati sul posto nel giro di pochi minuti hanno trovato due uomini intenti a rompere i vetri delle auto in sosta con un tombino. E li hanno subito bloccati. Purtroppo durante il raid erano già quattro le auto colpite all'interno delle quali avevano prelevato delle casse musicali ma anche altri oggetti di poco valore.

I due ladri alla vista dei carabinieri hanno cercato di disfarsi della refurtiva ma ovviamente non è servito e sono stati arrestati per i reati di furto aggravato e danneggiamento.

Si tratta di due pregiudicati parmigiani di 30 e 21 anni che dopo l'udienza si trovano ai domiciliari.