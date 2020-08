Beni pubblici abbandonati, una città senza memoria

GIAN LUCA ZURLINI

In Italia c'è una strana concezione per cui, se c'è qualcosa che è di proprietà o di uso pubblico, di fatto non è di nessuno. E questo apre la strada a sprechi e «dimenticanze» clamorose nell'utilizzo o nel mantenimento di quello che è un patrimonio costruito nei decenni scorsi da chi ci ha preceduto.

In queste due pagine trovate la seconda puntata di esempi più o meno conosciuti di «cosa pubblica» lasciata andare al degrado e all'incuria nel disinteresse non solo delle istituzioni ma spesso anche dei cittadini. Il caso emblematico è quello della Fontana del Trianon al Parco Ducale, ormai «scomparsa» nel folto di una vegetazione che nessuno rimuove e che da più di 20 anni, dopo essere stata per decenni un orgoglio da mostrare a chi veniva in visita a Parma, è abbandonata senza nessuna prospettiva a un degrado sempre più marcato. Quello che colpisce è che oggi Parma sembra essere una città senza memoria, dove si dà per scontato che, di fronte alle prime difficoltà, i beni di proprietà pubblica possano essere lasciati nell'oblio senza riuscire a trovare soluzioni possibili. Quelli che riportiamo sono tutti casi, tranne un paio, che risalgono anche a 20/30 anni fa, ma nel tempo i vari rappresentanti delle istituzioni non sono riusciti ad andare oltre annunci generici che si sono finora rivelati velleitari. La speranza è che qualcuno di questi veri e propri «casi», che potrebbero anche essere visti come sperpero di patrimonio della collettività, possano essere risolti. Ma, visti i precedenti, è difficile crederlo.