Furto in fattoria con un trattore rubato: arrestato 40enne

FELINO - I carabinieri della stazione di Medesano hanno arrestato un 40enne per il reato di furto aggravato.

Il malvivente infatti è stato sorpreso dai militari dell'Arma in flagranza di reato mentre si accingeva ad appropriarsi di macchinari ed attrezzature varie da un’azienda agricola di Felino.

La pattuglia dei carabinieri è intervenuta in seguito alla telefonata pervenuta alla centrale operativa del 112 di Salsomaggiore da parte di un cittadino, tempestivo nel segnalare alle forze dell’ordine dei movimenti sospetti che aveva notato nei pressi dell’azienda agricola felinese.

La pattuglia dei carabinieri di Medesano, giunta tempestivamente sul posto, ha sorpreso un uomo di nazionalità italiana - con precedenti, come è stato appurato in seguito - mentre era intento a caricare sul pianale artigianale di un grosso trattore una macchina raccoglitrice di erba ed un rimorchio per mezzi agricoli.

I militari, dopo aver bloccato il 40enne, hanno accertato che il furto non riguardava solo questi macchinari ma anche il trattore che era stato utilizzato per il trasporto: questo trattore era stato portato via alcuni giorni prima in un’azienda agricola di Fontevivo.

All’uomo, messo di fronte all’evidenza dei fatti, non è rimasto che ammettere le proprie responsabilità. Di conseguenza, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del 40enne.

Ieri mattina si è svolta in tribunale a Parma l’udienza per direttissima, durante la quale il malvivente ha deciso di patteggiare.

Il 40enne è stato condannato dal magistrato ad una pena di due anni e sottoposto agli arresti domiciliari.

I carabinieri di Medesano, al termine dell’operazione, hanno provveduto a restituire tutti i mezzi rubati ai legittimi proprietari. M. Mor.