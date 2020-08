Gli amici di Alioune: 'Era un ragazzo d'oro'

MICHELE CEPARANO

Un morto e un ferito. Fuori strada con una betoniera, non ce l'ha fatta un camionista di 32 anni. Poco lontano dal punto della tragedia, pochi secondi prima era, invece, rimasto ferito un ciclista 72enne. Due episodi collegati.

Ancora una volta le strade di Parma si macchiano di sangue. L'ultimo tragico incidente è avvenuto ieri mattina sulla tangenziale Nord. A perdere la vita un trentaduenne di origine senegalese. Si chiamava Alioune Gueye, viveva a Parma da tanto tempo, dopo essere arrivato in città con la sua famiglia. Stava lavorando per una ditta parmigiana e abitava con il fratello in via Venezia 62.

Ieri mattina, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Parma, intorno alle 7,30, all'altezza di Fraore, la betoniera condotta dal 32enne, diretta verso lo svincolo in direzione Nord, in prossimità della rotonda dell'Hotel Parma&Congressi, ha urtato un ciclista. Il mezzo ha proseguito la sua corsa. Forse il conducente non si è accorto di quello che era successo, o forse voleva fermarsi un po' più avanti. Pochi metri dopo la rampa, però, la betoniera si è capovolta piegandosi sulla parte sinistra della carreggiata, sfondando il guardrail e finendo in una scarpata. Per il senegalese alla guida non c'è stato niente da fare. Il 32enne è infatti morto praticamente sul colpo, schiacciato nella cabina del mezzo.

Alla tragica uscita di strada hanno assistito numerosi automobilisti in transito, che hanno dato immediatamente dato l'allarme. In quel punto della tangenziale in cui si era appena verificato lo schianto sono così arrivate subito l'ambulanza e l'automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco. È arrivata anche la polizia locale ed è stata informata la procura della Repubblica.

Il personale medico non ha potuto fare nulla per il senegalese, che era rimasto intrappolato all'interno della cabina di guida. Il 118 è, però, intervenuto anche poco lontano dal punto della tragedia per soccorrere il ciclista che, poco prima, era stato colpito dal mezzo pesante, rimanendo a terra ferito.

L'uomo in sella alla bicicletta, un 72enne, è stato infatti trasportato all'ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Per lui ferite di media gravità.

A causa dell'incidente il traffico in quel punto di tangenziale è rimasto bloccato per consentire i soccorsi, i rilievi di legge da parte della polizia locale, che sta approfondendo tutti gli aspetti della vicenda, e la rimozione della carcassa della betoniera. La situazione è tornata alla normalità solamente dopo mezzogiorno.

AUTO FUORI STRADA

Sempre nella giornata di ieri, un altro incidente ha avuto come teatro sempre la tangenziale, ma quella Sud. Intorno alle 14,30, infatti, una Fiat Panda condotta da una donna di trent'anni, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è uscita di strada ribaltandosi. Per l'automobilista ferite non gravi.