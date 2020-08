Il nuovo presidente è Serpagli

LUCA MOLINARI

Gianpaolo Serpagli, sindaco di Bedonia, è il nuovo presidente del Cepim (Centro padano interscambio merci) – Interporto di Parma. Al suo fianco, come amministratore delegato, è stato eletto il dirigente Eni Massimo Bechi. L’elezione dei nuovi vertici aziendali è avvenuta nei giorni scorsi, durante il Cda che ha previsto anche la nomina di tre nuovi consiglieri. Entrano in consiglio Massimo Bechi, Marzio Benecchi e Marco Damonte in sostituzione dei dimissionari Luigi Capitani (presidente uscente), Guglielmo Moscaritolo ed Emiliano Occhi. A tratteggiare le nuove sfide del Cepim è il neopresidente Serpagli. «Ringrazio chi ha deciso di affidarmi questa importante responsabilità e Luigi Capitani – dichiara - che ha guidato per diversi anni Cepim come amministratore delegato e ultimamente anche come presidente, facendo crescere la società e avviando opere infrastrutturali attese da tempo e ora in fase di ultimazione. Penso all’elettrificazione della ferrovia dell’Interporto o alla realizzazione di un nuovo terminal con standard ferroviari europei».

«Nel precedente ruolo di consigliere - ha aggiunto Serpagli - ho visto crescere questi progetti, ora affidati al nuovo cda che presiedo e che vede come ad Massimo Bechi. A lui i soci hanno affidato il ruolo operativo per continuare questo percorso di crescita. Come presidente mi impegnerò per rafforzare le relazioni con le altre realtà del settore e con le istituzioni».

Il Cepim è la realtà che ha fatto nascere e sviluppato l’Interporto (il settimo per importanza in Europa e secondo in Italia), oltre a svolgere svariate attività di servizio nel mondo della logistica. «L’importanza di Cepim per l’economia di Parma non è legata soltanto ai servizi che vengono prestati nella catena del trasporto delle merci – osserva Serpagli – ma anche alle attività che consentono alle aziende di competere sui mercati internazionali: servizi doganali, servizi di supporto alla logistica, servizi di gestione, attività di sicurezza ambientale». Cepim è parte integrante del corridoio intermodale pontremolese, «il mio compito – prosegue Serpagli - sarà quello di rafforzare la nostra presenza e il nostro impegno affinché queste opere stradali e ferroviarie si completino e aumentino la competitività di Parma sull’asse nord-sud che collega l’Europa al Mediterraneo attraverso i più importanti porti del Tirreno». Negli ultimi anni sono state strette importanti relazioni con le istituzioni pubbliche, a partire dalla Regione, «con cui Cepim ha avviato diversi progetti di sviluppo della logistica e di promozione dell’Interporto nel mondo».

«Con impegno - conclude - lavorerò affinché l’Interporto cresca e sia sempre più a servizio e a supporto dello sviluppo del territorio».