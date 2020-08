Ileana Acerbi, con i suoi occhi conquistò il grande Mora

ISABELLA SPAGNOLI

Era il 1966 e, a Salsomaggiore Terme, come ogni anno, sfilavano in passerella signorine meravigliose che arrivavano da ogni regione, accomunate da un unico sogno da avverare: aggiudicarsi il titolo di Miss Italia.

Fra le ragazze, belle da togliere il fiato, c’era anche lei, Ileana Acerbi, che correva con il titolo di Miss Cinema Emilia. Alta, bionda, due occhi da cerbiatto, lo sguardo languido, colpì all’istante Bruno Mora, il calciatore parmigiano che giocò in serie A nel Milan, nella Juventus e nella Sampdoria.

L’attaccante si trovava fra il pubblico durante la serata. Fu un vero e proprio colpo di fulmine: sbocciò l’amore e Bruno e Ileana divennero la coppia più fotografata di quel periodo.

Il calciatore famoso e la miss facevano sognare non solo i paparazzi, ma anche i parmigiani che vedevano in loro due modelli da idolatrare. L’unione dei due durò 12 anni durante la quale venne alla luce Nicola, primo figlio di Ileana, che ebbe poi Francesco, nato da una seconda unione. Una vita ricca di soddisfazioni quella della signora Acerbi che ieri, dopo una lunga ed estenuante malattia, si è spenta all’età di 71 anni.

Ancora bellissima, luminosa, e fino all’ultimo ottimista, era tenace e desiderosa di farcela. «A Parma mamma era molto conosciuta grazie al suo lavoro di stilista che portò avanti egregiamente per una ventina d’anni – spiega Nicola -. Donna creativa, piena di talento, possedeva un’energia contagiosa, era un vulcano di idee e di energia».

Ileana, giovanissima, venne assunta come impiegata nella nostra Università dove rimase fino a 35 anni quando - grazie alle leggi allora in vigore - riuscì a maturare i requisiti per andare in pensione.

Da quel momento decise di realizzare il suo grande sogno: diventare stilista, realizzando una linea di maglieria per donna che come marchio aveva proprio il suo nome.

«Riforniva i negozi più importanti di Parma – continua il figlio -. Per lei era una gioia immensa poter creare capi di abbigliamento raffinati e molto apprezzati dalla clientela. I suoi capi erano realizzati in un laboratorio qui a Parma. Non le è mai pesato lavorare, per lei era una grande soddisfazione. Continuò a fare questo lavoro fino a 60 anni poi decise di ritirarsi dedicandosi al riposo e alla famiglia che per lei veniva sempre al primo posto».

Amava viaggiare Ileana, visitare il mondo, ma la sua meta preferita erano i Caraibi dove trascorreva, sulla sabbia, sotto il sole, tutto il tempo possibile.

«Da giovane era solita trascorrere le vacanze in Sardegna, ma poi si era innamorata dei Caraibi e lì cercava di andare più spesso che poteva», spiega Nicola, che racconta quanto la madre fosse affezionata alla nipote Maria Vittoria: «E’ stata una madre amica e complice e una nonna amorevole. Una donna che ha saputo entrare nel cuore dei suoi cari e della città. Aveva tantissime amiche sincere con le quali negli ultimi dieci anni, quando aveva smesso di lavorava, amava ritrovarsi. Mia madre era una donna brillante, di compagnia, si faceva amare da tutti. Lascia veramente un vuoto immenso».