L'unico rene che ha è malato: la moglie gli dona uno dei suoi

MANRICO LAMUR

In un periodo caratterizzato da notizie purtroppo ancora in prevalenza negative sul fronte Covid, la bella storia a lieto fine che raccontiamo dei coniugi salsesi Francesco Mora e Simonetta Boselli, con quest’ultima che ha donato un rene al marito, non può che essere accolta come un raggio di sole che squarcia le nuvole tempestose. Francesco, 55 anni, e Simonetta, 57, sono sposati da quattro ma l’«avventura» come la definisce Francesco comincia sei anni fa con un piccolo problema al cuore. «Dopo una serie di esami hanno constatato che ero affetto da miocardiopatia dilatativa che con una adeguata terapia si sarebbe potuta controllare».

GLI ESAMI

«Naturalmente - continua Francesco - ho fatto anche gli esami di routine, del sangue, delle urine e anche una eco addominale. I referti non erano abbastanza incoraggianti perché c’era la creatinina un po’ alta, sintomo di un problema renale: la cosa più sconcertante però è l’essere venuto a conoscenza dall’ecografia che sono nato con un rene solo».

LA DIETA

Facile immaginare la condizione psicologica in cui improvvisamente l'uomo si è trovato a fronteggiare la situazione. «Ho seguito una dieta aproteica che non ha dato gli esiti sperati e così non rimanevano che la dialisi e poi il trapianto. Ho incominciato la dialisi peritoneale a casa: 8 ore e mezzo attaccato ad una macchina che sopperiva alla scarsa funzione renale e intanto ho cominciato a fare gli esami per entrare in lista per il trapianto».

«Prima che Francesco cominciasse la dialisi era molto dimagrito e sofferente, circostanza che mi faceva stare male e in pensiero – prosegue Simonetta –. Nefrologi e chirurghi ci hanno riferito che la soluzione migliore sarebbe stata un trapianto da donatore vivente così non ci ho pensato due volte e mi sono subito proposta: ho fatto numerosi esami ed accertamenti per la compatibilità risultando idonea. Hanno anche accertato che tutti i miei organi fossero sani, quindi si poteva procedere al trapianto senza danni nei miei confronti».

L'INTERVENTO

Detto, fatto: il ricovero in ospedale e poi il trapianto il 13 luglio. Simonetta entra per l’espianto alle 7,30 ed esce alle 13, poi tocca a Francesco restare sotto i ferri dalle 13 alle 19 per il trapianto. «A chi mi dice se non ho mai avuto paura per la mia salute futura rispondo che si vive bene anche con un rene solo, basta seguire una dieta sana, mediterranea, come dovrebbero fare tutti evitando gli eccessi», afferma Simonetta.

I RINGRAZIAMENTI

«In più sono seguita costantemente dal centro nefrologico. Ringraziamo tutta l’équipe della Chirurgia e Sezione Trapianti a cominciare dai dottori Carmelo Puliatti e Maurizio Iaria, la dottoressa Palmisano, responsabile del reparto trapianti, le dottoresse Cantarelli, Gandolfini e Parmigiani e i dottori Maggiore e Peyronel. Grazie anche a tutte le infermiere della Peritoneale e del reparto Chirurgia e Sezioni Trapianti, a Cristina e Catia, coordinatrici del Reparto Nefrologico».