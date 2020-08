Nido di rondini distrutto al cimitero: il vandalo rischia grosso

Non tutti forse sanno che abbattere un nido di rondine è un reato. Le rondini, i loro nidi, le uova sono protetti dalla legge n. 157/92 e dall’articolo 635 del codice penale, che ne vieta l’uccisione e la distruzione. E forse non lo sa nemmeno chi ha distrutto il nido che le rondinelle avevano costruito in un angolo del cimitero frazionale di Santa Margherita. Dentro c'erano quattro rondinini.

Un gesto che ha suscitato indignazione, con decine e decine di sfoghi postati sui social. Arrabbiata in particolare una fidentina, che con foto e video, ha tenuto monitorato il nido, con i piccini appena nati e le rondini che facevano la spola per imbeccarli, sino a scoprire la distruzione del nido. «Purtroppo - si è sfogata - non ero presente mentre si consumava questo scempio, altrimenti sarei intervenuta e avrei fatto le dovute denunce. Non posso restituire il nido e i piccoli alle povere rondini, posso però dare loro quella voce che non hanno e fare in modo che la crudeltà non passi inosservata. La mia speranza è che, sensibilizzando le persone e soprattutto i giovani, cose del genere possano non ripetersi in futuro. Ritengo doveroso anche precisare che la responsabile dei cimiteri ha tenuto a farci sapere che il Comune è estraneo all’accaduto e che anzi, come noi, stava provvedendo a monitorare il nido e a tenere pulito il più possibile la zona. Pare che sino a sabato, il nido fosse ancora al suo posto; io mi sono recata lì domenica sera, dunque, la sua distruzione deve essere avvenuta nel weekend».

La fidentina, con non poca commozione, ha spiegato di avere perso da poco una persona a lei molto cara, come tanti in questo periodo, purtroppo. «Abbiamo fortemente voluto che i suoi resti fossero messi in un piccolo cimitero di campagna perché lì c’è poco cemento e tanta natura. È decisamente più gradevole soffermarsi in un luogo così, accompagnati dal cinguettio degli uccelli, il luogo sembra diventare un po’ meno triste. Con grande meraviglia, in giugno, una coppia di rondini ha deciso di nidificare proprio nella zona dove riposa il nostro caro. In quel luogo di desolazione, è così inaspettatamente arrivata un po’ di vita grazie a questi allegri uccellini: sono nati quattro bei piccoli. Con trepidazione, e un pizzico di preoccupazione che qualcuno potesse fare loro del male, ne seguivo la crescita, ogni settimana diventavano più grandi e il cuore si riempiva di gioia».

Due giorni fa invece l'amarissima scoperta: «È stato straziante vedere le rondini adulte volare disperate alla ricerca di quella casa di fango e paglia da loro costruita con tanta fatica a inizio estate. Sono sconfortata, delusa, arrabbiata e soprattutto indignata». r.c.