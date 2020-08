«Piazzale Mattarella? Degrado pericoloso: gli anziani possono cadere»

MARA VAROLI

«Da mesi i cittadini hanno segnalato lo stato di abbandono di piazzale Mattarella, ma non c'è mai stata nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale».

Panchine rotte, fioriere piene di erba secca, ma soprattutto la pavimentazione sollevata, che per tutti ma in particolare per gli anziani costituisce un pericolo. E lì, in sei condomini, ci abitano 150 famiglie. «In piazzale Mattarella il degrado è importante - dice Gianni Domenichini, amministratore condominiale -. I cittadini hanno fatto le dovute segnalazioni al Comune, ma nessuno dopo mesi è intervenuto. Segnalazioni in particolare per le mancate manutenzioni. Al di là delle panchine rotte, delle fioriere deserte, dell'erba che ostruisce tombini e quant'altro, il problema principale è costituito dalla pavimentazione del piazzale, dove ci sono parecchi dislivelli di tre o quattro centimetri. Una pavimentazione che costituisce un serio pericolo per i residenti, perché è molto facile inciampare tra le mattonelle sollevate e quindi cadere per terra. E' facile di giorno, figuriamoci al buio».