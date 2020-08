«Troppi incidenti all'incrocio per Monticelli e Martorano»

ANNA PINAZZI

L'incrocio sulla via Emilia che porta verso Martorano e Monticelli è diventato un «vero e proprio incubo». Non solo per chi percorre quella strada, che sia quotidianamente per andare a lavoro o occasionalmente, ma anche e soprattutto per i residenti.

«Ormai possono assumermi come soccorritore - dice con amara ironia Bruno Guardia, la cui abitazione si trova proprio di fronte all'incrocio - anche due giorni fa sono sceso per aiutare un automobilista tamponato. Non si può stare tranquilli a nessuna ora del giorno, sta diventando un grande e grave problema». Inoltre, questi continui schianti e tamponamenti, producono danni fisici alla proprietà di Bruno, la quale è stata guastata a causa dei fortissimi urti dei veicoli che spesso vanno a finire contro la sua recinzione, sulla casa di legno del giardino (talmente danneggiata da dover essere ricostruita) o sul muretto dell'entrata della proprietà (ricostruito anche questo già numerose volte). Ma che cos'è che rende così difficilmente percorribile questo tratto stradale? Bruno spiega che le problematiche sono diverse: «Innanzi tutto la strada è troppo stretta, prima la corsia era più larga, ma dopo il rifacimento, lo spazio di manovra è stato diminuito. Poi - continua - la strada è piena di buche, una in particolare è in una posizione tale per cui ogni volta che passa un camion, rischia di ribaltarsi. Sicuramente anche l'alta velocità con cui molti veicoli attraversano questa corsia è un fattore di rischio allarmante». Per il vicino di casa di Bruno, Francesco Gabelli, da considerare è anche «la mancata potatura degli alberi che costeggiano la strada. Per uscire di casa - racconta - devo immettermi praticamente fino metà corsia per vedere se passano macchine: ogni volta che esco dal cancello rischio di essere tamponato». Un insieme di pericoli che secondo i residenti si potrebbero risolvere con l'allargamento della corsia stradale o (soluzione meno semplice) con una piccola rotonda, anche per facilitare lo scorrimento generale del traffico. Francesco ricorda ancora uno schianto che lo ha personalmente coinvolto: «Era il 2015 e nonostante percorressi già da anni questo incrocio, ne sono stato vittima anche io - si confida ancora preoccupato - ho veramente rischiato la vita. Sono stato fortunato. Da anni è così, bisogna fare qualcosa». Sia Francesco che Bruno sperano che «le autorità possano intervenire, perché la situazione è pericolosa e ingestibile».