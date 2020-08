Ha un volto il «pirata» di strada Mulazzano

MARIA CHIARA PEZZANI

LESIGNANO - In meno di 24 ore gli agenti della polizia locale dell'Unione pedemontana sono riusciti a risalire all'identità del pirata della strada che lunedì sera aveva urtato con la propria auto un ciclista su strada Mulazzano, nel comune di Lesignano, per poi continuare la propria corsa senza soccorrere l'uomo, un 64enne di Mamiano che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

Si tratta di un trentenne di origine straniera che lavora in zona. Un'intensa indagine resa possibile grazie alle telecamere della zona, un capillare sistema di sorveglianza sul quale negli anni sono state investite risorse, fiore all'occhiello della polizia della Pedemontana, e che oggi conferma la propria utilità. Gli agenti infatti hanno da subito iniziato a visionare i filmati delle telecamere nella centrale di Felino. Le prime indicazioni fornite dai testimoni dell'incidente non hanno, infatti, dato riscontri degni di nota.

Motivo per cui gli agenti hanno analizzato le immagini dei giorni precedenti, facendo attenzione a tutti i veicoli che sono transitati nella zona in quella fascia oraria per circoscrivere le ricerche. In virtù delle indicazioni ricevute dal sistema due erano le possibilità da vagliare: che si trattasse di una persona residente in quell'area o di qualcuno che lavorava nella zona. Si è giunti poi all'identificazione del veicolo, un'Opel Astra, ed effettuato un controllo con la Motorizzazione per avere riscontro sull'indirizzo del proprietario, gli agenti hanno scoperto che la residenza indicata sul libretto di circolazione era sbagliata perché non aggiornata. Non potendo quindi risalire all'abitazione del conducente, gli uomini della polizia locale hanno effettuato dei controlli sul territorio, durante i quali hanno individuato l'auto in un cortile di un'azienda dove si è scoperto che il trentenne lavora. All'arrivo degli agenti l'uomo ha provato a giustificarsi dicendo che non si era accorto di quanto accaduto, ma ora verrà denunciato per fuga e omissione di soccorso. La vettura è risultata regolarmente assicurata.

«Il nostro sistema è talmente capillare che è impossibile pensare di fare le cose e non essere scoperti - commenta soddisfatto dell'esito delle indagini il comandante della polizia locale Franco Drigani -. Abbiamo creduto e investito tanto in questo sistema ad alta tecnologia che è in grado di fornire un abbinamento tra colore, modello dell'auto e targa, e che poche realtà possono vantare. Un plauso va ai colleghi che, nonostante le indicazioni fornite dai testimoni non fossero esatte, non hanno mollato e sono riusciti a risolvere le indagini».