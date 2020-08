Impossibile incassare quell'assegno da... quasi 12 euro

La cifra è esigua, 11,94 euro per l'esattezza, ma per riscuoterla sarebbe necessario attraversare l'oceano, o mobilitare la diplomazia internazionale. Meglio lasciar perdere.

E dire che per la famiglia Cocconi recuperare quei quasi 12 euro era diventata a un certo punto una sfida. O meglio, un punto di principio. «Ma abbiamo dovuto desistere. Nulla si può davanti alla burocrazia» dice Cristina Cocconi.

L'antefatto: tre anni fa muore Corrado Cocconi, il capofamiglia. «Dopo circa sei mesi, a gennaio 2018, all’estinzione del conto postale di mio padre, ci è stato comunicato che ci spettava un rimborso per saldo attivo di ben 12 euretti, che Poste Italiane ha intestato ai quattro eredi: mia mamma Laura, io, mia sorella Alessandra e mio fratello Paolo».

Sembra semplice, ma l'inghippo è dietro l'angolo: per incassare l'assegno (regolarmente inviato e compilato dagli addetti di Poste Italiane) occorre che tutti gli eredi si presentino assieme in Posta. Abbastanza semplice per la mamma Laura, che vive in città, per Cristina, che ha casa a Traversetolo, e Paolo, che vive a Monticelli. Ma Alessandra si è trasferita da anni a Città del Messico e al momento non può spostarsi.

«Poste Italiane ci ha fatto sapere che comunque ci avrebbero consegnato la somma, vista l’esiguità. Non subito, però. Dovevano espletare un altro po’ di burocrazia», spiega ancora Cristina.

Passano i mesi, poi gli anni, e si arriva al 2020, l'anno della pandemia e del lockdown.

«Torno allo sportello delle Poste di via Montebello, chi mi risponde mi dice che ci vuole tempo, ma i soldi sarebbero arrivati. Questo per altre due volte. Sono tornata in posta questa settimana, e la risposta è stata categorica: “sono quattro gli eredi, per ricevere i dodici euro dovete venire tutti di persona”. Non è servito a nulla spiegare che due anni e mezzo fa la presenza di mia sorella non era stata ritenuta necessaria; non è servito a nulla nemmeno spiegare che al momento, vista la situazione, non è possibile rientrare dal Messico». La soluzione proposta dalle Poste: una procura dal consolato italiano di Città del Messico che permetta di ovviare all'assenza della sorella all'estero.

Anche per i diligenti Cocconi è arrivato il momento di gettare la spugna. «Rinunceremo ai quasi dodici euro, e non per questo noi saremo più poveri; nemmeno Poste Italiane sarà più ricca per non averceli consegnati. Rimane però la domanda - conclude Cristina - Perché tutta questa pedante, inutile, costosissima, snervante burocrazia per questioni così banali?». m.t.