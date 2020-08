Salso, chiusa la radiologia di Villa Igea: a settembre riapre

Chiusura del reparto di radiologia a Villa Igea: un disagio per gli utenti costretti a migrare altrove favorendo realtà limitrofe concorrenti. A segnalare la situazione, che va avanti dalla fine del lockdown, è il consigliere comunale del Movimento 5 stelle, Giuseppe D'Andrea.

«Qualsiasi utente sul sito della casa di cura può leggere che l'offerta ufficialmente presentata nella Carta dei servizi comprenderebbe anche il reparto di radiologia – afferma D'Andrea –. Appare perciò sorprendente che, a circa due mesi dalla riapertura della clinica, nessuna comunicazione sia giunta dalla direzione sanitaria ai potenziali utenti che ogni giorno telefonano ricevendo solo risposte vaghe e costretti perciò a rivolgersi altrove. Un comportamento incomprensibile quello della proprietà specie a fronte del fatto che più volte, proprio dalle pagine della Gazzetta, la stessa ha sottolineato come dal 15 giugno la casa di cura fosse pronta a ripartire in totale sicurezza con tutte le prestazioni per degenti ed ambulatoriali. Un fatto ancora più inspiegabile ora sapendo come le Usl in difficoltà stiano dirottando le prenotazioni accumulate durante il lockdown verso le cliniche private. Non vogliamo nemmeno pensare che in questo frangente si tenti di spacciare un piano di ridimensionamento della struttura per conseguenza dell'emergenza Covid soprattutto in considerazione del fatto che così potrebbero essere messi in discussione gli ammortizzatori sociali erogati e a rischio gli accreditamenti pubblici, di cui, ad oggi, gode la clinica termale privata».

«Questo ''minuetto'', che di fatto avvantaggia realtà limitrofe concorrenti come Fidenza e Fiorenzuola, dovrebbe essere chiarito e risolto al più presto, considerati i danni alle parti deboli come i dipendenti e gli utenti, ed il prestigio della città intera che ha nella radiologia di Villa Igea l'unico punto di riferimento per molte importanti indagini strumentali. Attendiamo quindi una solerte risposta dalla proprietà», conclude D'Andrea.

Risposta che non si fa attendere da parte dell'azienda termale. «La radiologia verrà aperta provvisoriamente il 1° settembre in attesa di potenziare e modernizzare il reparto. Si deve nel frattempo valutare se effettuare i nuovi investimenti a Villa Igea oppure allo stabilimento Zoja che ha maggiori spazi e dove verrà creata la Casa della salute. L'intenzione è infatti quella di trasferire le prestazioni ambulatoriali di Villa Igea allo Zoja». M.L.