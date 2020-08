Salso, danneggiata la statua di Padre Pio a Contignaco

I vandali non guardano in faccia nessuno neanche Padre Pio. La statua del santo di Pietralcina che da molti anni si trova collocata nell’aiuola a fianco della pieve romanica di San Giovanni in Contignaco è stata presa di mira nottetempo da mani ignote che l’hanno divelta dal piedistallo, spezzandole un dito della mano destra. Ad accorgersi di quanto successo è stato ieri mattina il parroco don Renato Santi. La statua è stata tolta dal piedistallo su cui si trovava: a compiere il gesto probabilmente sono state più persone perché la statua è molto pesante. Nel sollevarla dal piedistallo, a cui era agganciata con un perno, è caduta a terra, rompendo il vaso di terracotta che si trovava sotto. I vandali hanno poi probabilmente appoggiato la statua sulla panchina adiacente (dove sono state danneggiate alcune parti del legno) prima di abbandonarla nell’aiuola. Dove è stata trovata poi ieri dal parroco . Il frammento del dito è stato rinvenuto poco lontano mentre il perno a cui era agganciata la statua non è stato ritrovato. Profondamente amareggiato per quanto successo don Renato che ha stigmatizzato l’episodio con significative parole: «Padre perdona loro» ha detto rivolgendosi agli autori del gesto. L’accaduto è stato denunciato dai carabinieri di Salsomaggiore. A.S.