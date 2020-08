Francesco Cerutti: «Dopo 70 anni ho fatto la Cima Coppi per ricordare mio padre»

MARA VAROLI

Dopo 70 anni la stessa risalita sulla Cima Coppi. Così Francesco Cerutti ha ricordato il padre Giancarlo: pedalando verso il Passo dello Stelvio. Su una strada importante per il Paese intero e che ora per questa famiglia di Parma acquista ancora più significato: dalla grande alla piccola storia, racchiusa nella memoria del cuore.

Non per sfida, Francesco Cerutti e Giacomo Rosati il 28 luglio scorso hanno raggiunto le Alpi: nei medesimi giorni in cui nel 1950 a 21 anni l'ingegnere Giancarlo Cerutti, storico presidente del Magistrato per il Po e scomparso nel 2006, risalì il Passo con la Umberto Dei che gli avevano regalato dopo la maturità al liceo classico Romagnosi. «E ripercorrere quel racconto che ha colorato i pomeriggi della mia infanzia mi ha dato gioia - spiega Francesco Cerutti, 54 anni e geologo dello Studio Engeo -. Mio padre era partito in treno da Salsomaggiore con l'amico Alighiero Croci per fare un giro sulle Alpi e, tra le altre cose, affrontare la salita dello Stelvio con quella bici a tre rapporti che ha continuato ad usare anche in città per andare a lavorare». Ai tempi la strada era in buona parte sterrata, per cui oltre al forte dislivello tanta fatica in più.

«Abbiamo fatto un percorso ad anello di una settantina di chilometri, salendo da Prato allo Stelvio che si trova a 915 metri, fino al Passo a 2.758 metri, con rientro passando dalla Svizzera - continua Francesco -: si tratta di una salita epica che porta al punto più alto raggiunto durante il Giro d'Italia, per l'appunto Cima Coppi. Sono circa 25 km, con 48 tornanti, pendenza media del 7,5% e massima del 14%: infatti, mio padre mi raccontava che a quei tempi e con quella bici aveva dovuto fare dei tratti a spinta, nonostante fosse uno sportivo: aveva giocato nella Giovane Italia e dopo quel suo gol alle finali regionali che fece vincere la squadra di Parma, era stato chiamato nel Grande Torino, ma mia nonna non glielo permise». Insomma, un centravanti che amava la bicicletta. Anche Francesco è stato uno sportivo: dopo il nuoto a livello agonistico, ha giocato a pallacanestro ed è passato al rugby. «Da qualche anno ho iniziato a fare qualche giro in bici sull'Appennino e poi più lontano, con Rosati - dice Francesco - e quest'anno durante il lockdown abbiamo fatto un voto: appena sarebbe scattata la libera uscita entro tre mesi dovevamo portare a termine la salita dello Stelvio e così da maggio è arrivata la fine di luglio: una prestazione che si fa a denti stretti. Visti i mezzi e le condizioni, per mio padre era stata ancora più impegnativa, ma noi l'abbiamo concepita come un'esperienza sportiva in relax e quindi ci abbiamo messo poco meno di tre ore, prima di andare alla Braugarten della Forst a festeggiare il compleanno di Giacomo, con uno stinco di maiale allo spiedo, ricoperto da candeline, che mi ero portato da casa per fargli una sorpresa. Le nostre, più che competizioni, sono occasioni per stare in compagnia e parlare tanto. Come faceva mio padre con il suo amico Croci: non a caso non si è mai vantato di quell'impresa, me la raccontava con il sorriso sulle labbra. E un giorno mi piacerebbe che anche mio figlio ripercorresse la stessa strada. Certo, ero abbastanza preparato, ma sono andato lento e alla fine il piacere ha prevalso».

Uno spirito che trapela anche da quella maglietta con cui Cerutti è andato sullo Stelvio: è la maglietta dell'associazione «Ralf Bottego», che non è solo sportiva, ma anche ludico-culturale. E come il padre, anche Francesco non ha usato una bici super, «ma a buon mercato - sottolinea -, che non toglie nulla alle sensazioni: quando pedali sulla salita dello Stelvio, senti di essere su una strada piena di storia per l'Italia e ricca di sentimento per me: condividere con mio papà a distanza di tanto tempo questo "viaggio" mi ha emozionato. E probabilmente anche lui sarebbe contento di quello che ho fatto. E' così che la Cima Coppi ci ha tenuti vicini». Di padre in figlio, quel Passo per chi ce l'ha dentro è già «Cima Cerutti».