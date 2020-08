I trent'anni della pizza tirata al «Gabbiano»

È proprio il caso di dirlo: ha 30 anni e non li dimostra. Sarà perché ogni giorno viene rifatto il suo soffice impasto o sarà perché ha sempre un aspetto diverso a seconda dei giorni ma la «pizza tirata» rimane sempre una delle favorite.

La sua nascita, nella nostra città, ha una data ben precisa: l’11 agosto del 1990. È quello infatti il giorno in cui Enzo De Santis – referente del Gruppo parmense pizzerie di qualità nato l’anno scorso all’interno della Federazione italiana pubblici esercizi - ha aperto la pizzeria «Il Gabbiano» in viale dei Mille e ha iniziato a servire su enormi piatti di metallo le sue pizze sottilissime, croccanti e ben condite.

Da allora la pizza tirata è entrata nel menù di tanti locali ed è stata mangiata con gusto da chef stellati e personalità di spicco di passaggio in città, rendendo Parma «famosa» anche un po’ per questa pallina di impasto che si presta a diventare una pizza larga il doppio di quelle tradizionali.

E una ricorrenza come questa non poteva passare inosservata, e così martedì scorso, nella struttura di via Morigi dove Il Gabbiano si è trasferito nell’ottobre del 2000, a ricordare la prima pizza sfornata c’erano palloncini colorati e, naturalmente, un brindisi per tutti davanti al forno per augurare almeno altre 100(mila) di queste pizze. c.d.c.