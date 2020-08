Incendio a Pontetaro: «Sul tetto c'erano fiamme altissime»

FONTANELLATO Quello di ieri è stato un giorno di grandi pulizie nel condominio di via Brigate Garibaldi. Da togliere di mezzo c'erano acqua e fuliggine: per molti gli unici danni registrati dopo l'incendio che la notte precedente ha devastato il tetto del condominio in cui vivono undici famiglie.

Tra chi nel pomeriggio era ancora «armato» di scopa, stracci e palette c'erano Marta e i suoi genitori, questi ultimi rientrati in fretta e furia dalle ferie appena saputo dell'incendio. «Ieri sera ero uscita con alcuni amici e quando sono rientrata c'erano già i mezzi di soccorso nella strada - ricorda -. La prima cosa che ho visto è stata l'ambulanza e poi i vigili del fuoco: non ho neanche notato le fiamme e ho subito temuto che fosse successo qualcosa di grave a qualcuno». Appena arrivata davanti allo stabile, però, tutto è stato più chiaro. «Dal tetto si alzavano ancora fiamme altissime, ma i miei vicini di casa sono corsi subito a rassicurarmi del fatto che nessuno si era fatto male. A quel punto era solo questione di contare i danni e così mi sono tranquillizzata». Grazie all'ospitalità di un'amica che abita poco lontano, Marta non è stata tra i nove che hanno dovuto alloggiare ai 12 Monaci. «Stamattina sono tornata qui e subito i vigili del fuoco ci hanno detto che non avremmo trovato tutto a posto - ha rivelato la ragazza -. In realtà la situazione era meno disastrosa del previsto: un po' per il fatto che uscendo avevo chiuso tutto per bene e un po' perché abitiamo al piano terra, l'acqua non è arrivata nemmeno in tutte le stanze e la fuliggine era addirittura solo sulle mattonelle più vicine alla porta d'ingresso, a chi vive più in alto non è andata altrettanto bene». C.D.C.