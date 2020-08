Notte bianca, scoppia la polemica per le regole anti-Covid

MARIA CHIARA PEZZANI

MONCHIO La piazza di Monchio piena, la musica, tanti giovani che ballano e la loro voglia di divertirsi. Tutti gli ingredienti per una serata estiva perfetta come la Notte bianca a Monchio, appuntamento che cade la sera di San Lorenzo. Un elemento però ha attirato le critiche di tante persone sui social.

Questa non è la solita estate e le riprese, seppur parziali rispetto all’intera serata, mostrano il mancato uso delle mascherine o il rispetto del distanziamento previsto per legge. Il video, postato da una nota discoteca della zona, porta in calce i ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile la serata. Poche ore dopo la pubblicazione il post è stato eliminato, forse a causa dei tanti i messaggi degli utenti che hanno commentato le immagini, criticando il mancato rispetto delle norme. Il post, come accade sui social, nel giro di qualche ora è rimbalzato tra i profili di persone e gruppi di paese. Qualche persona presente alla serata ha respinto le critiche, garantendo che l’evento si era svolto in piena sicurezza; altri difendono i giovani e la loro voglia di divertirsi. Anche a Monchio si parla del polverone suscitato dal video e un gruppo di cittadini esprime perplessità per l’iniziativa. «Un evento così va contro la comunità, non rispetta le famiglie e i villeggianti che vengono qui a trascorrere l’estate – raccontano -. Ci siamo confrontati dopo che abbiamo visto il video e il clamore che ha suscitato. Chi era presente dice che la serata si è svolta in sicurezza, ma le immagini parlano: si contano due, forse tre ragazzi con la mascherina. Stupisce la superficialità con la quale è stato organizzato un evento di questo tipo». Respinge le critiche il sindaco di Monchio Claudio Riani: «Il decreto prevede che si possano organizzare eventi nel rispetto delle regole, che sono state osservate – commenta il sindaco -. L’evento si è svolto all’aperto, il bar era chiuso e le bevande venivano somministrate solo all’esterno. Tutto è stato organizzato seguendo i decreti del Governo, c’erano i cartelli che richiamavano all’uso della mascherina in caso di mancato distanziamento, il dj ogni 15 minuti ricordava ai ragazzi le regole da seguire ed era presente il personale addetto al rispetto delle regole e per gestire il parcheggio. Se qualcuno non ha rispettato le norme la colpa non ritengo sia da addebitare all’Amministrazione, l’osservanza delle regole all’aperto è una libera scelta di chi decide di partecipare. Fondare commenti su spezzoni di video e immagini – conclude - significa non rispettare la verità di quanto accaduto».