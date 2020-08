Salso, via libera del ministero per la vendita del Berzieri

Lo stabilimento termale Berzieri non sarà più un bene della collettività salsese: un altro passo avanti verso la privatizzazione è stato, infatti, compiuto essendo arrivato il via libera da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla vendita per mezzo del decreto n. 66 dello scorso 21 luglio del Segretariato regionale per l’Emilia Romagna.

La vendita del Berzieri, al pari dell’ex centrale termica, dell’ex Istituto chimico e dei beni pertinenziali, è sottoposta a precise prescrizioni e a condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso: per quanto riguarda le prime, si legge nel provvedimento che «la conservazione del bene immobile (Berzieri) e dei beni mobili pertinenziali dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche e artistiche dell’immobile e degli arredi; la ricollocazione dei beni mobili all’interno dovrà essere previamente autorizzata».

Per quanto concerne le modalità di fruizione, esse saranno quelle consentite dal mantenimento dell’attuale destinazione d’uso termale, dedicata al benessere ed alla lavorazione dell’acqua termale per la produzione di cosmetici/dispositivi medici, per il Berzieri, e a destinazione uffici e servizi rispettivamente per l’ex Istituto chimico e per l’ex centrale termica. «L’immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo». E poi ancora «l’esecuzione di lavori, opere ed interventi di qualunque genere sull’immobile e sui beni mobili pertinenziali è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza. I proprietari possessori o detentori del bene sono tenuti a garantirne la conservazione».

Nel provvedimento, infine, viene precisato che il soprintendente qualora verifichi l’inadempimento dell’acquirente di prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento, ne debba dare comunicazione alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell’atto di alienazione. M.L.