Strappava i gioielli al collo di anziane: preso lo scippatore seriale

MARA VAROLI

«Mi hanno scippata in pieno giorno e ora ho tanta paura. Ma i poliziotti hanno ritrovato la mia catenina che quello straniero mi aveva strappato dal collo. Ringrazio tanto gli uomini della Questura: sono stati bravissimi».

Le manca quasi il respiro alla signora di 68 anni che ieri mattina intorno alle 9,15 è stata derubata della sua catenina sotto il cavalcavia di via Trento, ma si commuove per il gioiello di famiglia ritrovato dagli agenti della Squadra Volanti.

Catenina recuperata e ladro in via Burla. Dopo lo scippo di ieri mattina gli agenti della polizia di Stato non si sono mai fermati. Ed è partita un'attività investigativa, grazie alla segnalazione della signora al 113. Dalle telecamere della Stazione ferroviaria, gli agenti della Squadra Volanti hanno potuto controllare l'uomo, che dopo lo scippo sul cavalcavia è salito su un treno per Fidenza e poi è tornato in città. Quindi con la videosorveglianza lo scippatore è stato costantemente seguito. E ieri pomeriggio in via Palermo è stato bloccato: guarda caso, nascondeva proprio la catenina rubata alla signora ieri mattina nel sottopassaggio di via Trento. L'uomo, un senegalese di 26 anni con precedenti contro il patrimonio, è stato portato in Questura. A quel punto, la 68enne è stata invitata per riconoscere la sua catenina d'oro e così è stato: l'uomo ha pure confessato di essere il responsabile dello scippo di mercoledì, quando sempre una donna ultraottantenne è stata derubata della propria catenina d'oro all'uscita della farmacia di via D'Azeglio. Il senegalese è stato quindi sottoposto allo stato di fermo dalla polizia giudiziaria, disposto dal gip, e portato in via Burla. Ora è in attesa della convalida di fermo, che non tarderà ad arrivare, ma è probabile che il 26enne senegalese sia responsabile di altri scippi a danni di donne avvenuti nel centro città nelle ultime settimane. Donne terrorizzate per quello che è avvenuto e che ora per paura non riescono nemmeno a uscire di casa, ma grazie alla polizia di Stato lo scippatore seriale è stato fermato.

«Tutto è successo in pochi secondi e sono molto spaventata», confessa ancora con la voce che trema la signora derubata ieri mattina sotto il cavalcavia di via Trento. «Ero andata a fare una passeggiata in centro, approfittando delle ore più fresche - continua la 68enne parmigiana in pensione -. E mentre rientravo a casa, sotto il cavalcavia della ferrovia in via Trento, un ragazzo di colore da dietro mi ha messo la mano sul collo e mi ha rubato la catenina che mi avevano regalato i miei figli in un'occasione speciale. Me l'ha strappata dal collo e mi ha procurato anche dei graffi».

La signora ha cominciato a urlare e proprio in quel momento passava un uomo in bicicletta: «Provo a inseguirlo», ha detto.

E via pedalando è andato verso la Stazione. «I commercianti che lo hanno visto rubarmi la catenina d'oro mi hanno confermato che quel ragazzo di colore è scappato proprio verso piazzale Dalla Chiesa - continua la donna -. Era alto, magro, con una maglietta nera e i jeans scuri, ma non l'ho visto bene in faccia, purtroppo, perché mi ha derubata alle spalle».

La 68enne è andata in Questura per fare denuncia, «poi sono tornata subito a casa, perché ho tanta paura - conclude -. Non mi era mai capitata una cosa del genere: io non esco mai di sera, solo di giorno: vado a fare la spesa oppure al mercato o una passeggiata in centro. Non riesco a credere che mi hanno portato via quella catenina, a cui tenevo tanto, proprio perché era un dono dei miei figli: era 30 anni che la indossavo e non me la sono mai tolta. Ora come farò a ritrovare il coraggio di uscire? Certamente dovrò imparare a guardarmi alle spalle».

Ma la polizia di Stato ha messo fine a questo incubo. E il responsabile dei scippi, il 26enne senegalese, ora si trova in carcere. E i gioielli? Quello di ieri è stato ritrovato, ma pare che le altre catenine siano state vendute in un mercato nero o a un compro oro poco serio: per una catenina d'oro si possono recuperare contanti, ma anche droga e telefonini.