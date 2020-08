Vacanze «autarchiche» per i nostri politici

Niente ferie di Ferragosto per il mondo politico parmigiano. La maggior parte dei nostri rappresentanti delle istituzioni resterà al lavoro, mentre chi si concede una vacanza, lo farà solo per pochi giorni e rigorosamente in Italia, per offrire il proprio aiuto al settore del turismo.

Il sindaco Federico Pizzarotti si godrà «il fresco del castello di Casola di Terenzo a giorni alterni, rimanendo così sempre operativo» commenta. Nessun giorno di ferie per Diego Rossi, presidente della Provincia e sindaco di Borgotaro. «Sono sempre impegnato tra Parma e Borgotaro, non riuscirò a fare ferie» sottolinea. Ferragosto in famiglia anche per i consiglieri regionali Fabio Rainieri (Lega) e Massimo Iotti (Partito democratico) che resteranno a casa propria. L’altro consigliere del Pd Matteo Daffadà andrà «qualche giorno al mare, rigorosamente in Italia».

Si trova a Livigno con la propria famiglia il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi, che ha scelto la montagna per le vacanze estive. E’ invece riuscita a ritagliarsi una settimana di ferie in Sardegna Barbara Lori, assessore regionale alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità. «Dopo il Covid-19 e un impegno nuovo e di grande rilevanza in Regione – dichiara - avevo davvero bisogno di trascorrere qualche giorno di riposo assieme alla mia famiglia».

Poche ferie anche per i parlamentari parmigiani. Giovanni Tombolato, deputato leghista, si trova sul nostro Appennino nell’azienda agricola della moglie. «Trascorrerò questi giorni di pausa al lavoro, aiutando mia moglie nelle tante incombenze quotidiane» afferma. La senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara si concederà un po’ di riposo a casa con la famiglia «oltre a qualche giorno di mare in Toscana». La deputata leghista Laura Cavandoli attualmente è con la famiglia sull’Appennino emiliano. «Andrò qualche giorno al mare in Toscana, così da raggiungere facilmente Roma in caso di bisogno» spiega, invitando chi può «a fare le proprie ferie in Italia, per aiutare il settore del turismo a risollevarsi». Il senatore della Lega Maurizio Campari è in vacanza «nella zona di Cagliari - precisa - ovviamente in Italia, perché viviamo nel Paese più bello del mondo e dobbiamo aiutare il settore del turismo».

Il presidente del consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni, dopo il Ferragosto andrà in Sicilia, a Favara, al Farm Cultural Park. «Si tratta di un centro culturale indipendente di nuova generazione con una forte attenzione all’arte contemporanea e all’innovazione – racconta – vado perché è stato attivato un progetto di rigenerazione urbana molto interessante». Soltanto «qualche giorno al mare» per Lorenzo Lavagetto, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale. Christian Salzano, capogruppo di maggioranza (Effetto Parma), ha appena lasciato «Pescoluse, in Salento, e la cena tradizionale con il consigliere Fabrizio Pezzuto – rimarca - per spostarmi a Tires (Bolzano) per cinque giorni». L.M.