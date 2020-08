Addio a don Euclide, il prete che veniva dai monti

MASSIMO MORELLI

FELINOLa comunità di Sant’Ilario Baganza si è stretta nel ricordo di don Euclide Agnesini, scomparso nei giorni scorsi all’età di 85 anni nella struttura che accoglie i parroci che hanno raggiunto l’età pensionabile.

Don Euclide, nato a Lugagnano di Monchio delle Corti il 23 marzo 1935, dopo gli studi in seminario, fu ordinato presbitero nella Cattedrale di Parma il 9 ottobre 1960 dal vescovo Evasio Colli. Viene destinato quindi alla chiesa di Pianedetto, dove rimane per vent’anni, dall’ottobre 1960 all’ottobre 1980.

Proprio a Lugagnano il 27 giugno 2010 don Euclide ha concelebrato, unitamente ad altri parroci della zona, la messa in occasione dei suoi 50 anni di sacerdozio, con una grande festa da parte di tutta la comunità. Proprio durante quella messa don Euclide aveva ricordato con emozione la sua prima celebrazione a Lugagnano quando il 16 ottobre 1960 aveva ratificato il matrimonio del fratello. Tra le tante attività svolte a Monchio vale la pena ricordare l’impegno profuso nella nascita della Croce Rossa Italiana, voluta per porre rimedio alla difficile situazione dell’Alto Appennino, lontano da qualsiasi struttura sanitaria. Si ritenne pertanto doveroso approntare mezzi idonei sia al prestare i primi soccorsi che ad eseguire trasporti sanitari: nacque così nel 1974 la delegazione di Monchio grazie alla spinta di don Euclide Agnesini e di Caste Orlando. Sempre a Monchio don Euclide, insieme ad altri volontari, diede vita nel 1965 alla locale sezione Avis, punto di riferimento importante per la cittadinanza. Come non dimenticare poi la fondazione della Polisportiva Val Cedra, che ha visto in prima linea don Euclide insieme ad altri appassionati sportivi. Don Euclide nell’autunno del 1980 lascia le sue montagne per andare ad occuparsi della parrocchia di Sant’Ilario Baganza. Qui, come a Monchio, riesce a creare una comunità che collabora con lui e lo segue nelle varie attività. Don Euclide verrà ricordato per l’umanità e per quel suo saper parlare con la gente di ogni età. Nella frazione felinese divengono dei veri momenti di aggregazione la sagra di settembre, con don Euclide in prima linea a valorizzare e tenere in vita le tradizioni del passato, e la festa del patrono Sant’Ilario, che per la gente della frazione rappresentava un momento importante visto che in molti, lavorando lontano, coglievano l’occasione per fare ritorno a casa, seguire la messa nella stupenda chiesa e poi fare festa con parenti ed amici. Tanti momenti belli, come la messa celebrata da un sorridente don Euclide di nuovo nella Pieve dopo il terremoto del dicembre 2008 che aveva causato danni alla struttura. A Sant’Ilario Baganza don Euclide è rimasto poco meno di 40 anni, apprezzato e stimato dai suoi parrocchiani. Poi, a causa della progressiva perdita della vista, è seguito nel 2018 il trasferimento a Porporano a Villa Sant’Ilario dove si è spento lo scorso 13 agosto. La data delle esequie al momento non è ancora stata fissata.