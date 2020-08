Auto in sosta sfasciata in borgo delle Orsoline

MARA VAROLI

Un'auto in sosta sfasciata e una seconda danneggiata in un lato. E più in là altri vetri rotti per terra. E' il «bollettino di guerra» di una notte da vandali in pieno centro città.

Le auto erano parcheggiate in borgo delle Orsoline e alla mattina quello che in particolare ha trovato il proprietario dell'auto sfasciata è stato un vero disastro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di capire cosa è successo e di individuare i responsabili. Addirittura pare che all'interno dell'abitacolo dell'auto distrutta ci fosse pure un sasso. E poi, danni alle portiere, specchietto retrovisore rotto e molto ancora. Certo, non è la prima volta che in centro capita purtroppo di trovare al mattino brutte sorprese con la propria automobile, ma al limite in passato era stato ritrovato un vetro danneggiato ad opera di un ladro che voleva rubare un paio di occhiali. Questa volta, invece, i danni sono stati ingenti e l'ipotesi più probabile è che si tratti di una banda di vandali. Anche perché in questo ultimo periodo le segnalazioni sono state diverse.