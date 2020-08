Disoccupato e coltivatore di cannabis: 56enne arrestato

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO I militari della Compagnia carabinieri di Borgotaro, hanno individuato, in zona, una vera e propria piantagione di cannabis, bene occultata tra la vegetazione in una località dell’Alta valle, che, per ragioni legate alle indagini, non è stata resa nota.

Un’area comunque inaccessibile con le auto, non visibile neppure dall’elicottero e nascosta quindi, anche a chi transitava a piedi.

Dopo ore di appostamento, i militari sono riusciti ad individuare il «coltivatore» della canapa indiana: un 56enne del luogo, con specifici precedenti di polizia, disoccupato e, tra l’altro, già percettore del reddito di cittadinanza ed in attesa di ricevere ora il «reddito di emergenza», occupava il suo tempo nella coltivazione della cannabis e nella produzione di marijuana.

Scattata la perquisizione, i carabinieri hanno trovato oltre trenta rigogliose piante, tutte all’esterno, in zona assolata e con terreno umido. La perquisizione si è estesa poi anche ad una casa vicina: una stanza buia era stata adibita ad «essiccatoio» naturale della cannabis. Sono stati inoltre rinvenuti un chilo e 830 grammi di marijuana, già pronta per il confezionamento.

Su un tavolino un coltello ed una forbice, intrisi di sostanza stupefacente, della carta-forno e della pellicola, utilizzata per la suddivisione in dosi.

Quando i carabinieri stavano per entrare nelle altre stanze dell'abitazione, l’uomo li ha invitati a non farlo («per la vostra incolumità fisica»), sostenendo che quelle stanze fossero «stanze pericolanti ed inagibili».

I militari sono entrati egualmente ed ecco un'altra sorpresa: in un’altra stanza, sempre buia e priva di finestre, una vera e propria serra artificiale, con diverse altre piante, poste in maturazione grazie a una stufa e a un impianto di illuminazione.

Peccato che la casa risultasse ufficialmente priva di elettricità. I carabinieri hanno avuto così modo di appurare che l’uomo, oltre ad avere questo particolare «pollice verde», si era inventato anche la professione di elettricista, costruendo un apposito «bypass», per collegarsi direttamente (e a costo zero) all’illuminazione pubblica.

Il 56enne è stato arrestato «per coltivazione di cannabis, produzione di marijuana e furto aggravato di elettricità».

Anche questa operazione conferma il costante impegno dei carabinieri della locale Compagnia, per il contrasto al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, che costituisce sempre un grave pericolo per la salute, soprattutto dei più giovani.