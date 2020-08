In 4 ore, un arresto e 7 denunce per furti e ubriachezza. Tanti giovani con droga

MARA VAROLI

Un arresto per evasione, 5 denunce per furti, due per guida in stato di ebbrezza, 11 ragazzi segnalati per droga e 6 prostitute controllate. Una «pagella» non buona per la nostra città alla vigilia di Ferragosto. Giovedì sera i carabinieri con cinque macchine e 16 uomini hanno setacciato la città in centro e in periferia, e la fotografia scattata non è confortante. «Un servizio di controllo del territorio portato avanti dal comando della Compagnia di Parma interessante sotto diversi profili - spiega il tenente Tallini -, anche perché dalle 21 all'una di notte ha riguardato un largo raggio: dal centro città alla via Emilia Est e Ovest. Un servizio mirato, per contrastare e prevenire diversi reati».

L'EVASO

A margine dei controlli a tappeto, nella serata di giovedì si è verificato anche un arresto da parte dei carabinieri di Sorbolo: un italiano di 43 anni ai domiciliari per furto aggravato si era allontanato da casa senza autorizzazione ed è stato arrestato per evasione in flagranza di reato. L'uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.

FURTI NEI SUPERMERCATI

Nel periodo del lockdown e non solo nei centri commerciali i furti non sono diminuiti. Anzi. E ciò che salta all'occhio è che gli articoli che vengono rubati dagli scaffali non sono di prima necessità: c'è chi ruba il colore per i capelli dentro ai kit, chi i test di gravidanza, chi apre i contenitori del vino, se lo beve e poi mezzo vuoto lo ripone al suo posto, ma c'è anche chi ruba apparecchiature tecnologiche. Durante il servizio di controllo dei carabinieri sono stati denunciati 5 giovani, di cui quattro stranieri e una ragazza parmigiana di 27 anni proprio per furti nei centri commerciali o nei locali. Uno di questi giovani ha rubato le cuffiette, un altro dei superalcolici, dei profumi e dei dispositivi elettronici, un altro ancora dei supporti informatici e c'è chi si è portato a casa un telefono cellulare da una pizzeria del centro. La parmigiana di 27 anni ha rubato in un supermercato delle bottiglie di superalcolici. I 5 giovani sono stati denunciati a piede libero.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

In quattro ore, i carabinieri sono riusciti a controllare ben 80 autovetture. Quaranta le persone identificate. Due però sono finite nei guai: si tratta di un romeno e di un parmigiano. Il primo addirittura quando è stato bloccato dai carabinieri, sottoposto al test alcolimetrico è risultato di 2,53 a fronte di un limite di 0,50, per cui ben al di sopra. Anche il parmigiano guidava dopo aver alzato un po' troppo il gomito, con un tasso di 1,5. Entrambi stavano transitando sulla via Emilia. Una guida in stato di ebrezza che è costata sia al romeno che al parmigiano una denuncia all'autorità giudiziaria, con ritiro della patente e il fermo della macchina.

PROSTITUZIONE

Anche a Ferragosto c'è chi si prostituisce sulle strade. Certo, i numeri sono inferiori rispetto ad altri periodi, ma le lucciole non abbandonano la via Emilia. D'altronde se c'è la domanda, c'è anche la risposta. E purtroppo le prostitute sono sempre più giovani. I carabinieri sono riusciti a controllare sei ragazze, tutte sui vent'anni e di origine russa e romena, che «lavorano» sia in via Emilia Est che in via Emilia Ovest. Pur essendo in regola con i documenti, il controllo sulla prostituzione è sempre fondamentale, in quanto dà il senso della legalità e mette alle strette il favoreggiamento alla prostituzione.

DROGA

Sempre giovedì sera sono stati perquisiti ben 11 giovani, che sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di droga per uso personale. Complessivamente, i carabinieri hanno recuperato 6 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana, 2,5 grammi di cocaina e uno di eroina. Tra gli 11, ci sono parmigiani, nigeriani e altri stranieri di origine ma nati in Italia. E tutti classe 1997, 2000 e 2001, per cui molto giovani e già con in tasca la dose giornaliera.